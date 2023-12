L’enregistrement des parcelles démarre dans 8 arrondissements de Cotonou

L’enregistrement des parcelles démarre dans huit (8) arrondissements de la ville de Cotonou. C’est dans le cadre de la mise en place du cadastre national.

Le gouvernement béninois poursuit le projet de mise en place du cadastre national. Toutes les parcelles au Bénin seront enregistrées dans une base nationale. A Cotonou, l’enregistrement des parcelles démarre dans les premiers huit arrondissements de la ville. Après une campagne d’information et de sensibilisation dans les arrondissements et les quartiers, il est prévu le passage des agents (topographe et enquêteur) dans chaque maison pour relever la parcelle et prendre les informations du propriétaire. Les données collectées par les agents seront affichées pour les corrections et les réclamations. A la suite du traitement des réclamations, il sera procédé à la distribution des notifications d’enregistrement au cadastre à toutes les personnes enregistrées.

Avec l’enregistrement des parcelles au cadastre national, toutes les parcelles seront désormais sécurisées. Aucune parcelle ne peut rendre vendue sans l’accord du propriétaire. Aussi, est-il possible de vérifier en ligne le vrai propriétaire d’une parcelle et d’avoir des informations liées à la parcelle.

Pièces à fournir pour enregistrer une parcelle

Pour l’enregistrement d’une parcelle, les équipes une fois dans les maisons, ont besoin du CIP du propriétaire/présumé propriétaire. En cas d’absence du propriétaire/présumé propriétaire, la copie scannée couleur de son CIP et le CIP de son représentant sont requis. Le propriétaire doit aussi présenter aux agents, les papiers de la parcelle ou leurs photocopies couleur ainsi que tout autre document jugé pertinent. Les agents font les photos des documents fournis et les retournent aussitôt au propriétaire/présumé propriétaire. Aucun document n’est emporté par les équipes. L’enregistrement des parcelles est totalement gratuit. Le projet de réalisation du cadastre national bénéficie de l’appui financier et technique de l’Ambassade des Pays-Bas.

5 décembre 2023