L’enregistrement des dossiers de candidatures démarre ce vendredi à la CENA

C’est à partir de ce vendredi 10 octobre 2025 que la Commission électorale nationale autonome (CENA) reçoit des dossiers de candidatures des duos candidats à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin. Cette étape importante du processus selon le calendrier électoral, s’achève le mardi 14 octobre prochain.

Ces dossiers selon la décision 2025/n°012/Céna/Pt/Rap/Dge/Sp en date du 10 juillet 2025, de la CENA, contient des pièces communes et des pièces individuelles.

A. Pièces communes :

– Une (01) déclaration de candidature physique en double exemplaire, contenant le nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que l’adresse complète des candidats aux fonctions de Président de la République ou Vice-Président de la République. Ce document doit également mentionner la couleur, le signe ou le logo des candidats.

– Une (01) déclaration de candidature dématérialisée, contenant le nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que l’adresse complète des candidats aux fonctions de Président de la République ou Vice-Président de la République. Elle doit également mentionner la couleur, le signe ou le logo des candidats.

– Vingt-huit (28) parrainages d’élus (députés et/ou maires) provenant d’au moins quinze (15) circonscriptions électorales législatives. Ces parrainages sont attestés par des formulaires nominatifs de parrainage délivrés par la CENA et valables pour le duo Président de la République et Vice-Président de la République. L’ensemble des formulaires de parrainage doit provenir de quinze (15) circonscriptions électorales législatives.

– Une (01) quittance attestant le versement d’un cautionnement de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA à la caisse des dépôts et consignations du Bénin.

B- Pièces individuelles :

– Un (01) certificat de nationalité.

– Un (01) bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois.

– Un (01) extrait d’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu.

– Un (01) certificat de résidence.

– Un (01) quitus fiscal des trois (03) dernières années (2022, 2023, 2024), délivré par le Directeur général des impôts, attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts.

– Les preuves de l’appartenance des bénéficiaires ou de leur désignation par le parti ou coalition de partis des parrains.

– Une (01) déclaration sur l’honneur du candidat ou de la candidate certifiant qu’il/elle ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la loi.

– Une (01) photo d’identité format passeport et

– Une (01) pièce d’identification en cours de validité.

Selon la configuration politique actuelle, trois duos candidats sont en lice pour cette élection. Il s’agit du duo de la mouvance présidentielle (Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata), le duo du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) dont le colistier n’est pas encore connu, et du duo du parti Les Démocrates qui sera présenté officiellement le dimanche 12 octobre prochain.

