Commission électorale nationale autonome

L’enregistrement des dossiers de candidature en cours pour les législatives




Les partis politiques régulièrement constitués au Bénin, et qui désirent participer aux élections législatives de janvier 2026 peuvent déjà déposer leurs dossiers de candidatures à la Commission électorale nationale autonome (CENA). Le président, Sacca Lafia a procédé au lancement officiel de la phase d’enregistrement des dossiers vendredi 14 novembre 2025.

Dans le cadre des élections législatives de 2026 au Bénin, l’enregistrement des dossiers de candidatures a démarré samedi 15 novembre 2025 à 08h00 à la CENA, et s’achève mercredi 19 novembre 2025 à minuit, délai de rigueur.
Le président Sacca Lafia a officiellement lancé cette phase importante du processus électoral vendredi 14 novembre.
Chaque parti politique devra soumettre 109 dossiers de candidatures de titulaires, et 109 dossiers de candidatures de suppléants, soit au total de 218 dossiers. Et ce, dans le respect strict des prescriptions légales et réglementaires.
Au regard des difficultés enregistrées lors du dépôt de dossiers pour les communales, Sacca Lafia invite les partis politiques à faire preuve de discipline, de rigueur administrative et d’anticipation, afin de garantir la recevabilité de leurs candidatures dans les délais impartis. Il a réaffirmé son engagement à conduire le processus électoral dans le respect des principes de transparence, d’équité et de légalité, conformément aux textes en vigueur.
Au terme de cette première journée, aucun dossier n’a été enregistré par les équipes mises en place par la CENA.

F. A. A.

16 novembre 2025




