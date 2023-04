L’enregistrement des clients exigé dans le Zou

A travers une note de service en date du 26 avril 2023, le préfet du Zou, Firmin Kouton, demande aux promoteurs des établissements et lieux d’hébergement de se conformer à certaines exigences dont l’enregistrement des clients.

Des exigences faites aux promoteurs des établissements et lieux d’hébergement du Zou. Ils sont appelés à mettre à la disposition des gérants des registres devant servir à l’enregistrement des clients ; d’instruire leurs gérants aux fins d’enregistrer de façon journalière chaque client ; d’enregistrer le client sur la base d’une pièce d’identité. Ils doivent aussi informer la police des comportements suspects de tout client et présenter obligatoirement, tous les matins, les registres au commissariat de police territorialement compétent pour visa.

Ces exigences ont été rappelées aux promoteurs suite à un constat. « Les établissements et lieux d’hébergement, à savoir les hôtels, motels et auberges deviennent de plus en plus des refuges où les délinquants et autres malfaiteurs viennent rester pour la préparation et ou la commission de leurs actes criminels ou parfois pour s’y réfugier dans le but d’échapper ou de se soustraire à la justice », informe le préfet Firmin Kouton. A l’en croire, ces vils individus séjournent dans ces lieux sans trace avec la complicité de certains promoteurs et ou gérants malgré les multiples sensibilisations des services compétents du Zou.

Selon le préfet, « l’inobservance de l’une quelconque de ces prescriptions constitue une violation des dispositions réglementaires en matière de gestion d’établissement d’hébergement et, par ricochet, une participation consciente à la criminalité pour laquelle tout auteur s’exposera aux rigueurs de la loi ».

A.A.A

27 avril 2023 par ,