L’enregistrement des candidatures ouvert pour les communales 2026

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a lancé l’enregistrement des candidatures pour les élections communales du 11 janvier 2026.

Les partis politiques ont cinq jours seulement pour déposer leurs listes, du 24 au 28 octobre 2025, dans le cadre des élections communales du 11 janvier 2026.

Le président de la CENA, Sacca Lafia, a rappelé que « la conformité des dossiers est une condition essentielle pour valider la participation des partis ».

3 630 candidats attendus

Chaque formation politique doit présenter une liste couvrant les 546 arrondissements, soit 3 630 candidats, titulaires et suppléants. « L’absence du nombre requis de candidats sur une liste entraînera de fait son rejet par la CENA, sans aucune possibilité de la compléter ultérieurement », avertit Sacca Lafia. Il encourage les partis à vérifier leurs dossiers avant le dépôt et à utiliser la plateforme informatique mise en place pour éviter retards et rejets.

Le président insiste : « J’invite instamment les partis politiques à ne pas attendre le dernier jour, ni le dernier moment, pour se présenter à la CENA ».

M. M.

24 octobre 2025 par