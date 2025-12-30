mardi, 30 décembre 2025 -

710 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

L’engagement de Moele-Bénin pour la 10ᵉ législature




Béninoises, Béninois,
Chers compatriotes,

Depuis 2016, notre pays avance. Des réformes courageuses ont été engagées, l’État s’est modernisé et l’action publique est devenue plus structurée. Ces acquis sont réels. À Moele-Bénin, nous les reconnaissons et les assumons.

Mais une démocratie solide ne repose pas uniquement sur l’action du gouvernement. Elle repose aussi sur un Parlement qui joue pleinement son rôle. Un Parlement qui contrôle, évalue et améliore l’action publique au nom du peuple.

Le contrôle de l’action gouvernementale n’est pas une opposition systématique. Il est une responsabilité constitutionnelle. Il permet de garantir que les décisions prises servent réellement l’intérêt général, dans la transparence et le respect des institutions.

À Moele-Bénin, nous défendons un contrôle parlementaire exigeant, responsable et constructif, fondé sur le dialogue et la redevabilité.

Notre engagement, c’est :

Restaurer la confiance entre les citoyens et l’Assemblée nationale, en faisant du député un véritable représentant du peuple, engagé, à l’écoute et acteur du débat public ;
Améliorer la transparence et la redevabilité de l’action publique ;
Évaluer les politiques publiques afin de consolider ce qui fonctionne et corriger ce qui doit l’être ;
Garantir une meilleure information des citoyens sur les décisions prises en leur nom.
Refonder la représentativité nationale en valorisant le mérite, le patriotisme et la proximité, tout en corrigeant les déséquilibres liés au genre, à la jeunesse et à la diaspora.

À Moele-Bénin, la redevabilité est au cœur de notre vision. Gouverner, c’est rendre compte. Les citoyens ont le droit de comprendre les choix publics, leurs impacts et leurs résultats. Une Assemblée nationale responsable est celle qui exige des comptes, sans remettre en cause la stabilité institutionnelle ni les acquis démocratiques.

Moele-Bénin ne vient pas rompre avec la dynamique en cours. Le parti ambitionne de la consolider, l’améliorer et surtout l’humaniser. En plaçant l’Humain, la responsabilité et l’intérêt général au cœur du travail parlementaire.

Béninoises, Béninois ,

En janvier 2026, votre voix comptera.
Avec Moele-Bénin, faisons le choix d’une Assemblée nationale forte, crédible et utile, au service du peuple et du progrès partagé pour le Bénin.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




Contrôle de l’action gouvernementale - Redevabilité


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La bonne gouvernance publique exige l’existence des organes et des (…)
Lire la suite

CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITÉ


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’UP Le Renouveau s’est battue ces dernières années pour un changement (…)
Lire la suite

CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITE


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale est d’une (…)
Lire la suite

GESTION DES DÉCHETS ET ENTRETIEN DES OUVRAGES


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Chères populations, Depuis 2016, vous l’avez tous constaté : nos (…)
Lire la suite

La campagne des législatives et communales lancée


26 décembre 2025 par Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a donné, vendredi 26 (…)
Lire la suite

MESSAGE DE CAMPAGNE DU PARTI FCBE


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’éducation est pilier central du développement d’une Nation. Partant, (…)
Lire la suite

EDUCATION, FORMATION ET EMPLOI : LA VISION DU BLOC RÉPUBLICAIN


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour le Bloc Républicain, l’éducation est la porte d’entrée vers la (…)
Lire la suite

Patrice Talon face aux députés le 23 décembre


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le chef de l’Etat Patrice Talon, va délivrer mardi 23 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Remise des spécimens des bulletins uniques aux partis politiques


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a procédé, ce (…)
Lire la suite

Un ouvrage fait l’état des lieux de la société béninoise


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Sorti le 18 septembre 2025, l’ouvrage intitulé ‘’Le Bénin à l’épreuve (…)
Lire la suite

Le CENA en retard pour la publication des listes des agents électoraux


14 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
La publication des listes des agents électoraux accuse du retard. Selon (…)
Lire la suite

FCBE investit ses candidats dans la 16ᵉ Circonscription


13 décembre 2025 par Marc Mensah
‎À deux semaines du lancement officiel de la campagne électorale, le (…)
Lire la suite

Les militants UP-R se mobilisent à la Place Bulgarie pour dénoncer le (…)


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce lundi 08 décembre 2025, une forte mobilisation de militantes et (…)
Lire la suite

"La situation est totalement sous contrôle" (Patrice Talon)


7 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans une adresse solennelle à la Nation, ce dimanche 7 décembre 2025, (…)
Lire la suite

La CENA digitalise les observateurs avec e.Accreditation


6 décembre 2025 par Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a lancé (…)
Lire la suite

3 nominations en Conseil des ministres


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres, ce mercredi 3 décembre 2025, des nominations (…)
Lire la suite

Voici les grandes décisions du Conseil des ministres


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 03 décembre 2025, sous (…)
Lire la suite

Les candidatures LD aux législatives dans les 24 CE


2 décembre 2025 par Marc Mensah
Le principal parti d’opposition Les Démocrates (LD) a positionné dans (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires