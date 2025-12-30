L’engagement de Moele-Bénin pour la 10ᵉ législature

Béninoises, Béninois,

Chers compatriotes,

Depuis 2016, notre pays avance. Des réformes courageuses ont été engagées, l’État s’est modernisé et l’action publique est devenue plus structurée. Ces acquis sont réels. À Moele-Bénin, nous les reconnaissons et les assumons.

Mais une démocratie solide ne repose pas uniquement sur l’action du gouvernement. Elle repose aussi sur un Parlement qui joue pleinement son rôle. Un Parlement qui contrôle, évalue et améliore l’action publique au nom du peuple.

Le contrôle de l’action gouvernementale n’est pas une opposition systématique. Il est une responsabilité constitutionnelle. Il permet de garantir que les décisions prises servent réellement l’intérêt général, dans la transparence et le respect des institutions.

À Moele-Bénin, nous défendons un contrôle parlementaire exigeant, responsable et constructif, fondé sur le dialogue et la redevabilité.

Notre engagement, c’est :

• Restaurer la confiance entre les citoyens et l’Assemblée nationale, en faisant du député un véritable représentant du peuple, engagé, à l’écoute et acteur du débat public ;

• Améliorer la transparence et la redevabilité de l’action publique ;

• Évaluer les politiques publiques afin de consolider ce qui fonctionne et corriger ce qui doit l’être ;

• Garantir une meilleure information des citoyens sur les décisions prises en leur nom.

• Refonder la représentativité nationale en valorisant le mérite, le patriotisme et la proximité, tout en corrigeant les déséquilibres liés au genre, à la jeunesse et à la diaspora.

À Moele-Bénin, la redevabilité est au cœur de notre vision. Gouverner, c’est rendre compte. Les citoyens ont le droit de comprendre les choix publics, leurs impacts et leurs résultats. Une Assemblée nationale responsable est celle qui exige des comptes, sans remettre en cause la stabilité institutionnelle ni les acquis démocratiques.

Moele-Bénin ne vient pas rompre avec la dynamique en cours. Le parti ambitionne de la consolider, l’améliorer et surtout l’humaniser. En plaçant l’Humain, la responsabilité et l’intérêt général au cœur du travail parlementaire.

Béninoises, Béninois ,

En janvier 2026, votre voix comptera.

Avec Moele-Bénin, faisons le choix d’une Assemblée nationale forte, crédible et utile, au service du peuple et du progrès partagé pour le Bénin.

