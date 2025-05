L’émouvant message de Talon après la restitution du Kataklè

Le chef de l’Etat Patrice Talon a exprimé ses sentiments après la restitution du Kataklè, l’un des Trésors royaux gardé pendant plusieurs décennies en Finlande. A travers une publication sur sa page Facebook, il a exprimé sa « forte émotion ».

Un autre Trésor royal vient compléter la liste des 26 autres Trésors royaux restitués par la France en novembre 2021. La Kataklè du roi Behanzin, logé au musée national de Finlande depuis 1939 à la faveur d’un échange international de collections opéré avec la France, est rentré au bercail, et le chef de l’Etat en est fier. Pour lui, le Kataklè, un des symboles de notre riche histoire et de notre fierté. […], est utilisé uniquement lors de l’intronisation du roi ». Il l’a fait savoir à travers une publication sur sa page Facebook.

La publication du chef de l’Etat

« C’est envahi par une forte émotion que j’ai admiré en fin de matinée du mardi 13 mai 2025 au Palais de la Marina, le Kataklè du roi Béhanzin qui vient d’être restitué au Bénin par la République de Finlande.

Ce siège royal, un des symboles de notre riche histoire et de notre fierté était logé au sein du musée national de FINLANDE depuis 1939 à la faveur d’un échange international de collections opéré avec la France.

Symbole marquant du royaume de Danxomè, le Kataklè était utilisé uniquement lors de l’intronisation du roi. Bien plus qu’un simple retour d’objet, cette restitution marque la réaffirmation du droit de notre peuple à se réapproprier son histoire et à réinscrire dans son quotidien les témoins matériels de sa mémoire.

Je voudrais, au nom du Bénin, marquer notre reconnaissance à la République de Finlande qui a su, d’une part, conserver ce précieux trésor et, d’autre part, œuvré avec nous à son retour sur sa terre d’origine.

Il vient ainsi y rejoindre, trois années plus tard, les 26 Trésors royaux déjà restitués par la France, marquant ainsi un autre tournant symbolique pour la souveraineté culturelle du Bénin, fer de lance des processus de restitution d’œuvres sur le continent.

Merci à tous les acteurs qui ont rendu ce nouveau pas possible.

Un pas de fierté et de dignité, qui n’est qu’un nouvel épisode du feuilleton qui nous conduira, j’en suis persuadé, à la restitution progressive de nombreuses autres œuvres de notre patrimoine, dispersées ici et là dans le monde ».

14 mai 2025 par ,