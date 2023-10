La Confédération Africaine de Tennis a un nouvel homme fort depuis vendredi dernier. Il s’agit notamment du numéro un du Tennis béninois, Jean-Claude Talon, nouvellement élu président de la confédération. De retour au pays ce samedi 28 Octobre 2023, Jean-Claude Talon n’a pu éviter les micros des journalistes à l’aéroport de Cotonou.

C’est à Nairobi au Kenya que la Confédération Africaine de Tennis (CAT) tenait vendredi dernier son assemblée générale ordinaire et élective. Le grand heureux au terme de l’assemblée est le Béninois Jean-Claude Talon, président de la Fédération Béninoise du tennis. Il est en effet élu à la tête de la Confédération Africaine de Tennis.

De retour à ses origines hier samedi, Jean-Claude Talon a lâché ses premières impressions à l’aéroport de Cotonou. « C’est l’esprit insufflé par le président de la République du Bénin, l’esprit conquérant qui est l’élément moteur de tout ça. Je crois qu’aujourd’hui, grâce à sa présence à la tête de l’Etat, nous sommes tous entrain de réapprendre à avoir confiance en notre capacité et savoir-faire. C’est un match qui a été préparé depuis longtemps et soutenu de longue date par le chef de l’Etat. C’est un sentiment de confort de savoir que vous êtes soutenu par le numéro béninois. C’est ce qui m’a permis de traverser toutes les épreuves jusqu’au match. », a-t-il confié.

Cette victoire sera très bénéfique pour le Bénin. Le Secrétaire général de la Fédération Béninoise du Tennis l’a clairement notifié : « C’est la joie totale pour le pays, pour la famille du tennis et pour la famille sportive en générale. Le Bénin peut s’attendre à beaucoup de choses de cette victoire. »

Jean-Claude Talon est entouré de cinq vice-présidents élus au sein de l’instance continentale mais qui représentent chacun président de sa zone. Et ceci, en plus de la représentante de la femme.

Découvrez le bureau élu :

M. Jean Claude TALON _ Président _ Bénin

Mme Fatime KANTÉ _ Représentante de la femme pour la CAT _ Seychelles

M. Abdelaziz LAARRAF _ Vice-Président Afrique du Nord Zone 1 _ Maroc

M. Ifedayo AKINDOJU _ Vice-Président Afrique de l’Ouest Zone 2 _ Nigéria

M. Germain ICKONGA AKINDOU _ Vice-Président Afrique Centrale Zone 3 _ Congo

Mme Wanjiru MBUGUA KARANI _ Vice-Présidente Afrique de l’Est Zone 4 _ Kenya

M. Jonas Alberto JUNIOR _ Vice-Président Afrique Australe Zone 5

J.S

29 octobre 2023 par ,