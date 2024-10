L’élection consulaire CCI Bénin fixée au 5 janvier 2025

Le corps électoral sera convoqué, dimanche 5 janvier 2025, pour l’élection des membres de l’Assemblée consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB Bénin) au titre de la mandature 2025-2030. L’annonce a été faite, mercredi 2 octobre 2024, à l’issue du Conseil des ministres.

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a été créée le 12 avril 1908. La CCI Bénin est un établissement public jouissant de la Personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministre en charge du commerce et sa compétence couvre l’ensemble du territoire national béninois. La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin assure la représentation, la protection, et la promotion des intérêts communs des opérateurs économiques de la République du Bénin dans les domaines du commerce, l’industrie et des prestations de services. Son président actuel est Arnauld Akakpo, élu pour le compte de la mandature 2020-2025.

