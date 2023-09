L’Economiste du Bénin éveille sur la retraite paisible et épanouie

L’agence de communication Chez-vous, éditrice du quotidien L’Economiste du Bénin, a organisé, jeudi 07 septembre 2023, une conférence publique sur le thème « La vie après la retraite au Bénin : Opportunités, menaces ou mort sociale ? ». C’est en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).

Une retraite apaisée et épanouie. C’est l’idéal pour tout travailleur, qu’il soit du secteur public ou privé, entrepreneur, salarié, ouvriers, commerçant, et autres.

Les astuces et stratégies pour atteindre cet idéal ont été fournies aux travailleurs lors d’une conférence publique tenue, jeudi 07 septembre 2023, à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).

La séance s’est déroulée en présence de plusieurs retraités et autres personnes du troisième âge.

Pour la représentante du Directeur général de L’Économiste du Bénin, Léonard Dossou, la conférence vise à éveiller les consciences sur une étape de la vie qui peut conduire au drame lorsqu’elle « n’est pas bien préparée, planifiée et gérée ».

« Souvent les retraités sont désœuvrés et confrontés aux difficultés relatives au souci financier, de santé, de manque de prise en charge sanitaire, de logement, de déplacement, d’alimentation, de vêtement décent pour ne citer que celles-là. Et face à ces problèmes, ils dépriment et beaucoup se livrent facilement à l’alcool, à la toxicomanie, à la mendicité pour ne citer que ceux-là. Ce qui souvent précipite leur mort subite », a peint Rigel Batcho, directrice commerciale de l’agence de communication Chez-vous, éditrice du quotidien L’Economiste du Bénin, représentant le Dg du journal.

Les panélistes ont fait des clarifications sur le concept de ‘’retraite’’.

Pour Daniel Gouroubera, Représentant du Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), lorsqu’on quitte la vie active pour la retraite, on perçoit une pension qui vient remplacer le salaire. Selon lui, la pension ne doit pas être confondue avec le salaire. C’est une fraction du salaire et qui est déterminée en « fonction du temps d’activité passé et du taux de validation prévu par chaque régime de pension ».

« La retraite n’est qu’une transition aussi bien pour les salariés que les non professionnels », a indiqué Franck Togbe, Directeur commercial d’Atlantique Assurances Vie.

Ce n’est pas une fin de vie, dira Jibril Bouraïma, Directeur Général de Saphir Asset Management. « C’est plutôt une période de nouvelles expériences », a-t-il ajouté.

Cette période de transition doit être préparée, selon le panéliste Déo Gracias.

C’est dans cette perspective que l’Etat a prévu le régime de sécurité sociale. Au Bénin, le régime s’est progressivement mis en place notamment avec la Loi n° 98-019 du 21 mars 2003 portant Code de sécurité sociale.

On distingue ainsi 4 catégories de retraités au Bénin, selon Patrice Adjiwanou, chef département des Ressources Humaines de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin). Il s’agit de ceux du secteur public affiliés au Fonds National de Retraite ; des salariés du privé qui bénéficient des prestations de la CNSS ; des travailleurs indépendants et ceux du privé qui ne bénéficient d’aucune pension de retraite.

Si le système classique de retraite prévoit un accompagnement pour la période d’inactivité, tous les panélistes sont unanimes sur le fait qu’il est insuffisant. De plus, seule une catégorie de travailleurs est couverte par le régime de sécurité sociale.

Toutefois, le représentant du Dg CNSS indique qu’il y a des réformes visant l’extension du régime au profit des salariés et des indépendants.

Les nouveaux mécanismes

« Vous bénéficiez pendant la retraite, de ce que vous avez, vous-même, créée », a indiqué Jibril Bouraïma, Directeur Général de Saphir Asset Management. A l’en croire, le système a progressivement évolué vers la capitalisation en raison d’une population vieillissante et de l’entrée tardive des jeunes sur le marché du travail.

« Les Compagnies d’assurance, les SGI et SGO sont les nouveaux mécanismes aujourd’hui qui s’apparentent à des capitalisations et permettent à l’individu d’avoir un capital lorsqu’il est obligé de changer de statut », a expliqué le panéliste.

L’adhésion à une mutuelle de santé, est l’autre solution proposée par Antoine Prosper Zodjin, membre de l’Union Mondiale de la Santé et de l’Union Africaine de la Mutualité, 2eme Vice-président de l’Union Ouest-africaine de la Mutualité. Pour le promoteur de la 1ère mutuelle des agents retraités des banques et établissements financiers du Bénin, cela permet de bénéficier de prise en charge pour les soins et de suivi.

Franck Togbe, Directeur commercial d’Atlantique Assurances Vie invite à souscrire à une assurance ou à une micro-assurance pour compenser la période des retraites où l’on fait face à une baisse drastique des revenus. Les cotisations sont adaptées à toutes les bourses.

Les panélistes invitent également à avoir la culture de l’épargne et une rigueur financière.

« Avec la SGI BENIN, vous avez la possibilité d’investir sur le marché des capitaux en acquérant les actions, les obligations en souscrivant aux Fonds Communs de Placement », a exhorté Emilie Sama Tiboute, Directrice Commerciale et Marketing de la SGI BENIN.

L’épargne en bourse offre des rendements intéressants, a ajouté Blaise Wletche, Directeur du marché des capitaux à la Société Africaine de Gestion et de l’Intermédiation (SGI-AGI).

La panéliste Salamath Adam Soulé, Directrice générale de KNMS, a mis l’accent sur la reconversion professionnelle. Elle a saisi l’occasion pour présenter la plateforme d’accompagnement des retraités mise en place.

La conférence publique est organisée en prélude au salon des Séniors qui se tiendra du 02 au 04 novembre 2023 au palais des Congrès de Cotonou

Marc MENSAH

8 septembre 2023 par ,