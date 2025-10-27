lundi, 27 octobre 2025 -

Séminaire spécialisé à Cotonou

L’économie sociale et solidaire au cœur de la Rentrée à ESM-BENIN




C’est à travers un Séminaire spécialisé, grand creuset d’échanges et de discussion entre étudiants, personnel administratif et enseignants, que l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) a effectué la rentrée solennelle au titre de l’année académique 2025-2026, ce vendredi 24 octobre 2025. « Economie sociale et solidaire », était le thème principal de discussion.

Ça y est, c’est fait ! La rentrée académique 2025-2026 est officiellement lancée à l’Ecole Supérieure de Management. Le premier Séminaire spécialisé qui a eu pour cadre, le site d’Abomey-Calavi dans le département de l’Atlantique.Etudiants des sites de Cotonou, de Cocotomey, d’Akpakpa et de Porto-Novo ont pris part aux échanges riches et inspirants sur une thématique au cœur des enjeux contemporains de développement.

Pour Geoffroy DJENOUKPO, Directeur des Etudes de ESM-BENIN Calavi, la séance incarne bien plus qu’un simple moment académique. « L’évènement qui nous réunit ce jour, aussi anodin qu’il puisse paraître, est une source de motivation pour plus d’un. Pour ESM, c’est la concrétisation d’une vision exprimée depuis ses origines : former des cadres compétents susceptibles de faire face à tous les enjeux », a-t-il rappelé. D’après lui, la conférence constitue non seulement un outil de motivation pour les étudiants, mais aussi un gage de confiance pour les partenaires, et une confirmation de l’engagement de l’école à l’excellence. Le choix du thème a-t-il poursuivi, n’est pas anodin. Il vise selon le DE, à doter les apprenants d’une compréhension solide de l’économie en général, et de l’économie sociale et solidaire en particulier.

L’entrepreneuriat social, une voie d’avenir pour la jeunesse
S’adressant aux étudiants, le Directeur Général de l’ESM-BENIN a insisté sur la nécessité de repenser la réussite professionnelle. « L’avenir ne dépend plus seulement de vos diplômes, mais de votre capacité à créer de la valeur sociale et économique. Dans un monde où les emplois traditionnels se raréfient, l’entrepreneuriat social et solidaire apparaît comme une voie d’émancipation et d’innovation », a souligné Dr Isidore HOUNHUEDO. Une déclaration qui résonne particulièrement dans un contexte où la jeunesse béninoise est appelée à innover, à entreprendre et à participer activement au développement durable du pays.
Après avoir exposé les innovations de la nouvelle année, il a exhorté les parents ainsi que les nouveaux bacheliers à rejoindre ESM-BENIN, symbole d’excellence et d’innovation. L’école, a-t-il rassuré, est autorisée et dispose de l’agrément pour former les étudiants dans les filières porteuses d’avenir telles que le Génie civil et la Topographie ; l’Hôtellerie, Tourisme, et Restauration ; Système informatique et logiciel. Les filières Administration des finances ; Administration des Impôts ; Administration du Trésor, sont également ouvertes, a ajouté Isidore HOUNHUEDO exhortant les nouveaux bacheliers et les parents encore hésitants, à envoyer leurs enfants à ESM-BENIN qui forme non pas des diplômés, mais des hommes et des femmes capables de prendre leur avenir en main dès la première année.

La conférence animée par Christian AHOYO, enseignant à ESM-BENIN, a permis de mieux comprendre les fondements et les enjeux de ce modèle économique. « L’économie sociale et solidaire constitue une voie durable de développement capable d’accompagner la dynamique impulsée par le gouvernement du président Patrice TALON », a-t-il affirmé. Pour le conférencier, cette approche permettrait de consolider les performances économiques du pays — déjà notables en termes de PIB, de maîtrise de l’inflation et de réduction du déficit budgétaire — tout en renforçant les progrès sociaux. L’objectif visé selon l’enseignant, est que chaque étudiant, à la fin de son cursus, puisse devenir un acteur du développement et non un simple demandeur d’emploi.

Cette rentrée solennelle a été marquée par une prestation de l’artiste Vano Baby, une des figures emblématiques du Rap béninois, et plusieurs autres animations culturelles assurées par des groupes de jeunes de ESM-BENIN qui, pendant ce séminaire, ont égayé les participants.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !

27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




