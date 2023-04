L’économie béninoise se solidifie selon le FMI

Le Responsable Equipe Pays du Fonds Monétaire International, Constant Lonkeng a apprécié ce mercredi 05 avril 2023, au cours d’une conférence animée avec le ministre d’Etat, Romuald Wadagni, la bonne santé de l’économie béninoise.

Une équipe du FMI a séjourné à Cotonou du 22 mars au 5 avril 2023 pour évaluer les développements économiques récents et les progrès du Bénin au niveau de ses engagements dans le cadre du programme soutenu par le FMI. En juillet 2022, le conseil d’administration du FMI a approuvé un accord de 42 mois d’un montant de 638 millions de dollars pour le programme économique et financier du Bénin au titre du mécanisme élargi de crédit (MEC) et de la facilité élargie de crédit (FEC). L’objectif est d’aider le Bénin à répondre aux besoins de financement urgents et soutenir le progrès vers la réalisation des Objectifs de Développement Durable.

« Nous voyons une économie qui se solidifie. Les estimations suggèrent une croissance de 6,3% en 2022. C’est supérieur à ce qu’on avait envisagé à la conception du programme. On avait une projection de croissance de 6% », a déclaré Constant Lonkeng, Responsable Equipe Pays du Fonds Monétaire International. Selon lui, ce taux reflète la réponse robuste et équilibrée du gouvernement face à la guerre en Ukraine. « Nous avons vu un effort accentué de soutien aux populations tout en restant dans les paramètres du programme », a-t-il ajouté.

Au terme de la mission, annonce-t-il, le FMI et le Bénin sont parvenus à un accord au niveau des services sur la conclusion de la deuxième revue au titre du Mécanisme Elargi de Crédit et de la Facilité Elargie de Crédit.

Le Bénin aura accès à 68 millions de dollars, ce qui va porter les décaissements cumulés à environ 360 millions de dollars. A l’en croire, tous les critères du programme ont été respectés. Constant Lonkeng a également annoncé le report de la convergence vers un déficit budgétaire global de 3% du PIB de 2024 à 2025 dans le cadre du programme. La poursuite de la mobilisation soutenue des recettes intérieures va permettre de faire face aux besoins importants de développement du Bénin.

En ce qui concerne la mise en œuvre des réformes structurelles, le rythme reste très soutenu. Les autorités béninoises ont publié le diagnostic de la gouvernance conduit par le FMI et adopté une stratégie d’inclusion financière. Selon le FMI, un plan d’actions national est en cours de préparation pour mettre en œuvre les principales recommandations du récent diagnostic de la gouvernance. La mission a aussi souligné la nécessité d’accélérer l’opérationnalisation complète du registre social unique identifiant les ménages pauvres à travers le Bénin. Ce qui permettra de déployer les divers programmes d’assistance sociale.

Plus de bien-être pour les populations

Selon le ministre d’Etat, Chargé de l’Economie et des Finances, la bonne santé de l’économie béninoise en dépit de la crise économique et financière est justifiée par les réformes et les investissements qui ont été enclenchés dès 2016.

Romuald Wadagni affirme que ces efforts ont permis de faire du Bénin, un pays qui dispose d’une économie à la fois résiliente, dynamique et de plus en plus diversifiée.

L’économie béninoise, précise-t-il, a la capacité aujourd’hui de poursuivre le Programme d’actions du gouvernement qui oriente les efforts sur le capital humain, la formation professionnelle et technique et de continuer à apporter les solutions aux difficultés auxquelles les populations béninoises sont confrontées. « Nous pensons qu’il y aura plus de bien-être pour plus de béninois de façon durable », a ajouté le ministre d’Etat.

Akpédjé Ayosso

5 avril 2023 par