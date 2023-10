L’économie allemande perd sa compétitivité (expert allemand)

Rainer Dulger, président de la Confédération des associations allemandes d’employeurs, a fermement critiqué les actions de la coalition au pouvoir dans le pays et a évoqué une perte de la compétitivité de l’économie allemande.

"Nous n’avons plus de plateforme de production compétitive", a-t-il déclaré dans une interview au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. Selon lui, dans le contexte de la crise ukrainienne, les livraisons de gaz russe ont cessé et "on ignorait pendant relativement longtemps s’il serait possible de le maîtriser". L’Allemagne a réussi à le faire, mais a payé un prix trop élevé, a-t-il ajouté.

"Je dis qu’il faut prendre en considération les avertissements des entreprises plus sérieusement que par le passé. Nous ne pouvons pas dire : la situation n’est pas aussi mauvaise que nous ne le craignions, tout va bien. Non, tout sauf bien", a-t-il souligné. Il estime notamment que "les dépenses pour l’énergie sont trop importantes, notamment à cause d’impôts et de taxes".

"Mais une partie de la coalition au pouvoir refuse de nous écouter. Nous subissons une stagnation économique et politique à une époque de changements : le train s’est arrêté au début de son trajet", déplore Rainer Dulger. Il a notamment dénoncé l’état déplorable de l’infrastructure routière et la numérisation insuffisante de la gouvernance.

Il est également mécontent de la politique gouvernementale en matière de lutte contre les changements climatiques. "Dans tous les cas, je pense qu’il est absolument incorrect d’accepter la mort de l’économie en tant que dégât collatéral de la mise en œuvre d’objectifs climatiques", a-t-il conclu.

D’après les dernières prévisions du gouvernement allemand, le PIB national devrait se réduire de 0,4% en 2023 dans le contexte d’une inflation importante et de prix élevés de l’énergie.

TASS

