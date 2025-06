L’eau potable pour Comè, Grand-Popo, Houéyogbé, Bopa et Kpomassè !

Le gouvernement a ordonné en Conseil des ministres du 11 juin 2025, la réalisation des études d’avant-projet détaillé et de l’étude d’impact environnemental et social du projet d’alimentation en eau potable des villes de Comè, Grand-Popo, Houéyogbé, Bopa, Kpomassè et leurs environs.

Pression faible, coupures fréquentes, et quartiers laissés pour compte…dans les villes de Comè, Grand-Popo, Houéyogbé et Bopa. Pire, Kpomassè ne bénéficie même pas encore du réseau de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB).

La situation préoccupe le gouvernement et sera bientôt conjuguée au passé.

En conseil des ministres, mercredi 11 juin 2025, le gouvernement a fait savoir que « pour desservir les populations de ces localités, la SONEB exploite actuellement des systèmes d’alimentation en eau potable dont les capacités sont en deçà des besoins à couvrir ».

Ces villes, précise le Conseil des ministres, « connaissent aujourd’hui un développement urbain significatif alors que leurs systèmes d’adduction d’eau potable, mis en service depuis une vingtaine d’années, n’ont connu aucune évolution ni en renforcement des équipements et infrastructures, ni en extension et densification de réseau ».

Face à cette urgence, le gouvernement passe à l’action. Des travaux de renforcement et/ou d’installation des systèmes de distribution sont prévus dans les villes concernées. C’est dans cette perspective que le Conseil a marqué son accord pour la réalisation des études d’avant-projet détaillé et de l’étude d’impact environnemental et social du projet d’alimentation en eau potable des villes de Comè, Grand-Popo, Houéyogbé, Bopa, Kpomassè et leurs environs.

Le Conseil a également marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise spécialisée qui conduira les travaux.

