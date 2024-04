L’axe Godomey magasin-carrefour Adjaha dans un état de dégradation

La voie pavée Godomey magasin-carrefour Adjaha se dégrade de jour en jour mettant en danger la sécurité des usagers.

C’est la croix et la bannière pour emprunter l’axe Godomey Magasin - carrefour Adjaha. Cette voie pavée est parsemée de nids-de-poule et de fissures rendant la circulation difficile et inconfortable. Certains pavés manquent par endroits. « Si tu n’es pas un habitué de cette route, tu risques de faire un accident. Il est vrai que ce n’est que quelques mètres de trajet mais c’est difficilement qu’on parcourt cet axe », a confié Ludovic, agent de sécurité.

L’axe Godomey magasin-carrefour Adjaha a servi pendant plusieurs années de voie unique. Pour rendre plus fluide le trafic routier, une autre voie pavée a été aménagée (Carrefour Adjaha-Godomey Magasin) permettant la circulation à double sens. « Cette voie routière est ancienne. Quand tu conduis sur cette voie, il faut souvent ralentir et éviter les zones endommagées. J’ai un ami qui ne maîtrisant pas bien la voie est tombé tout seul dans un trou avec sa moto. Il a eu des blessures au corps », témoigne l’enseignant Armand Loko.

« Ce que moi je déplore, c’est que malgré l’état de la voie, cet axe est ouvert à tous, aux motocyclistes, aux véhicules légers et même aux camions. Les poids lourds endommagent davantage les voies. En période de pluie aussi, la voie est plus dégradée », a déploré Martin Dansou, un usager de l’axe Godomey magasin-carrefour Adjaha.

Selon certains usagers, des travaux sur cet axe ont été menés plusieurs fois. « La voie doit être entièrement refaite. À chaque fois, ils viennent juste pour faire des travaux sur une portion de la route et c’est fini. Peu de temps après, cette portion de route se déforme à nouveau », a constaté Serge Adjohoun, habitant du quartier Agla. Pour la sécurité des usagers, son ami Bernard, pense qu’il faut prendre en compte cet axe routier dans les travaux de construction et d’aménagement de routes en cours au Bénin. « Il faut réparer cette voie pour garantir la sécurité des usagers et réduire les risques d’accidents », a-t-il ajouté

Akpédjé Ayosso

9 avril 2024 par ,