L’axe Bourse de travail-Pharmacie camp Guézo en chantier

La Direction Générale de la SIRAT SA informe les usagers et les riverains que les travaux de réhabilitation de la voie et de réalisation de la section du collecteur « L » entre le carrefour de la Bourse du Travail et celui de la Pharmacie Camp Guézo démarreront le lundi 1er décembre 2025 et se poursuivront jusqu’au dimanche 15 mars 2026. C’est dans le cadre de la mise en œuvre des travaux du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC).

La circulation sur cet axe connaîtra des perturbations avec la fermeture des sections de chaussée selon le calendrier suivant :

– Du lundi 01 décembre 2025 au dimanche 18 Janvier 2026 fermeture complète du Carrefour bourse du travail.

– Du lundi 19 Janvier 2026 au dimanche 15 Mars 2026 : fermeture de la section comprise entre le carrefour bourse du travail et le carrefour de la pharmacie Camp Guézo dans les deux sens.

28 novembre 2025 par ,