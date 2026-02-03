mardi, 3 février 2026 -

562 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Procès de la tiktokeuse Florence Kingbo

L’avocat plaide la folie mais la prévenue affirme qu’elle n’est pas folle




Ce mardi 3 février 2026, le procès de la tiktokeuse Kingbo Florence, poursuivie par le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour quatre chefs d’accusation, s’est ouvert dans une ambiance tendue au sein de cette juridiction spéciale.

La jeune femme de 21 ans, connue pour sa vidéo virale sur les réseaux sociaux, est jugée pour : « harcèlement par le biais d’un système électronique, d’atteinte à la vie privée, d’incitation à la haine et à la violence, et d’incitation à la rébellion ».

Convoquée à la barre, la tiktokeuse Kingbo Florence s’est présentée devant le juge en mâchant ostensiblement un chewing-gum. Ce comportement n’a pas manqué d’interpeller le ministère public. Interrogée par ce la cinquième substitut du procureur spécial près la CRIET sur la raison de cette attitude, la prévenue a répondu de manière très insolente en demandant « depuis quand il est interdit de manger », rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Peu après, lors de la phase d’inculpation, lorsqu’on lui a demandé quelle langue elle parlait, Kingbo Florence a de nouveau répondu sur un ton provocateur. Cette réponse a provoqué la colère de la présidente de céans qui a demandé à son avocat Me Aboubacar Baparapé de calmer sa cliente.

Interrogée sur les faits mis à sa charge par le parquet spécial, la tiktokeuse Kingbo Florence a plaidé coupable des faits et a même adopté une posture très hautaine. « Oui, je reconnais les faits. Depuis l’arrivée de Patrice Talon, ceux qui insultent Boni Yayi ne sont pas poursuivis, mais ceux qui s’en prennent à Talon le sont », a-t-elle lâché.

Sur le fond, son conseil, Me Aboubacar Baparapé a plaidé l’irresponsabilité pénale de la prévenue au motif qu’elle est folle. Mais Florence Kingbo a rétorqué qu’elle n’était pas folle et que les personnes folles se baladent nues et que ce n’est pas son cas.

Après les observations du ministère public qui a sollicité un renvoi pour ses réquisitions, la défense a demandé que Kingbo Florence bénéficie au moins d’une mise en liberté provisoire « pour se protéger d’elle-même en prison ». À cette demande, le ministère public a requis un rejet. La Cour a finalement renvoyé l’affaire au mardi 24 mars 2026 pour la réquisition du ministère public et sur le délibéré de remise en liberté provisoire.

À l’annonce de cette date, Kingbo Florence s’est une nouvelle fois emportée. Elle a déclaré devant le juge que « le dossier peut être même renvoyé en 2030 » et qu’elle se sentait « trop à l’aise en prison » où elle mangeait « 7 fois par jour » Face à ses déclarations, la juge a alors ordonné son évacuation de la salle d’audience.

Dans ce dossier, Kingbo Florence avait été placée sous mandat de dépôt le 18 décembre 2025 après avoir défié le président Patrice Talon dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l’accusant notamment d’être un « tyran » et s’en prenant également à la Première Dame Claudine Talon et à leur fils.

https://www.libre-express.bj/justice/4654/proces-de-la-tiktokeuse-florence-kingbo-devant-la-criet-son-avocat-plaide-la-folie-mais-la-prevenue-rejette-et-assume-ses-propos-outrageants-contre-patrice-talon

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

3 février 2026 par Judicaël ZOHOUN




770 litres de sodabi impropre retirés du marché


3 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
770 litres d’alcool communément appelé Sodabi, reconnu impropre à la (…)
Lire la suite

Un réseau de trafic de passeports démantelé, 2 policiers écroués


2 février 2026 par Marc Mensah
Un réseau de trafic de documents de voyage a été démantelé à l’aéroport (…)
Lire la suite

Retrait du détachement de l’armée nigériane au Bénin


31 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Forces armées béninoises (FAB) ont salué ce vendredi 30 janvier (…)
Lire la suite

Alassane Tigri déposé en prison après son audition devant la CRIET


29 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le dossier du coup d’État manqué du 7 décembre 2025 connaît un nouveau (…)
Lire la suite

2 ans de prison et 10 millions FCFA d’amendes requis contre Damien Dégbé


28 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, deux ans de prison ferme et une amende de plusieurs millions (…)
Lire la suite

7 membres nommés au CA de l’Agence Pénitentiaire du Bénin


28 janvier 2026 par Marc Mensah
Patrice Talon a procédé au renouvellement du Conseil d’administration (…)
Lire la suite

La comédienne Aurélie libérée sous caution


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La comédienne Aurélie Guézo, poursuivie dans une affaire de (…)
Lire la suite

Une motocyclette volée retrouvée lors d’une patrouille nocturne


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une patrouille de routine menée dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 (…)
Lire la suite

Un jeune homme arrêté à Kalalé avec 570 000 FCFA de faux billets


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le commissariat d’arrondissement de Dérassi, dans la commune de Kalalé, (…)
Lire la suite

Deux jeunes femmes interpellées pour vente de faux médicaments


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce lundi 19 janvier 2026, les éléments du commissariat du premier (…)
Lire la suite

Angela Kpeidja condamnée à 24 mois de prison avec sursis et 20 millions (…)


19 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite

24 mois de prison requis contre l’ex-SE de la mairie de Kpomassè


19 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, vingt quatre (24) mois de prison avec sursis et deux millions (…)
Lire la suite

La Police républicaine se dote de 4 aéronefs de type ULM


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police républicaine accroît ses capacités d’anticipation et de (…)
Lire la suite

Quand l’affaiblissement de l’État nourrit l’insécurité


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
En Afrique, l’insécurité ne relève pas uniquement de la violence armée. (…)
Lire la suite

Bénin : nouvelle ère sécuritaire, 20 terroristes neutralisés en une nuit


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 8 janvier rappelait le triste anniversaire de l’attaque ayant coûté (…)
Lire la suite

45 terroristes neutralisés,7suspects remis à la justice


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les Forces armées béninoises (Fab) montent en puissance dans la lutte (…)
Lire la suite

De jeunes arrêté pour vol de moto


5 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat frontalier de Kassouala, dans la commune (…)
Lire la suite

Un surveillant chef de prison cité dans une affaire d’escroquerie


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un surveillant chef de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi a été placé en (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires