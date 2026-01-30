L’avocat Stanic Adjacotan libéré

L’avocat Stanic Adjacotan a été libéré ce vendredi 30 janvier 2026, après sa présentation devant le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Remise en liberté pour l’avocat Stanic Adjacotan. En garde à vue depuis dimanche, il a été libéré au terme de son audition devant le procureur de la CRIET selon Bip Radio. La même source précise qu’il est accusé d’ « apologie de coup d’État ». C’est suite à la tentative de coup d’Etat déjouée le 7 decembre 2025.

