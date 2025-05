L’avenir des PME africaines en jeu les 8 et 9 mai à Cotonou

Les 8 et 9 mai prochains, le Sofitel Marina de Cotonou accueillera la 10e édition du Africa SME Champions Forum, un événement dédié au développement du secteur privé africain. Les organisateurs et partenaires ont dressé les grandes lignes de ce Forum, lors d’une conférence de presse tenue le 30 avril 2025.

L’édition anniversaire du Africa SME Champions Forum est « un plaidoyer, un espace de dialogue pour faire autrement », selon Didier Acouetey, Président du Forum et PDG d’AfricSearch. « L’enjeu, ce n’est pas juste de faire croître les PME, c’est de créer les millions d’emplois dont le continent a besoin », a-t-il précisé.

Paul Koffi Koffi, de la Commission de l’UEMOA, a évoqué une stratégie régionale déjà validée par les ministres sectoriels. « Le plus important, c’est d’accompagner les PME et de renforcer le capital humain ».

Régis Facia, vice-président du Patronat béninois, a rappelé que le choix du Bénin pour cette édition vient d’une initiative du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, convaincu que les PME doivent être au cœur des politiques économiques. À l’en croire, le Bénin se veut catalyseur d’une nouvelle dynamique.

Pour Laurent Gangbès, Directeir Général de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME), ce forum est l’occasion d’offrir aux PME béninoises l’opportunité de rencontrer banques, investisseurs et partenaires techniques, dans un cadre structuré. Il a saisi l’occasion pour rappeler les initiatives mises en place par le gouvernement béninois pour soutenir les PME.

Le besoin des PME n’est pas que financier, c’est parfois des projets d’investissement, selon les explications de Ababacar DIAW, Adminstrateur-Directeur Général SGI Impaxis.

Yedau Ogundele, Directrice Générale de la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CCRH-UEMOA) a rassuré de l’accompagnement de son institution à travers le refinancement des banques pour l’accès à des logements abordables.

Créer un véritable écosystème pour les PME

Durant deux jours (8 et 9 mai 2025), les participants auront accès à un centre de solutions PME, une Deal Room pour des rencontres B2B ciblées, et des master class pratiques. Un dîner de gala viendra couronner l’événement, avec la remise des Africa SME Awards.

Le Forum 2025 sera marqué par le lancement du Pacte Continental pour les PME Africaines (2025-2035), une feuille de route ambitieuse pour un écosystème africain des PME plus compétitif et innovant.

Depuis 10 ans, Africa SME Champions Forum réunit chaque année plus de 300 à 400 participants : décideurs publics, investisseurs, banques, fonds d’investissement, fondations, et les PME elles-mêmes, venant de plus d’une vingtaine de pays.

M. M.

1er mai 2025 par