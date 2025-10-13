lundi, 13 octobre 2025 -

Cahier noir

L’auteur du dictionnaire Baatonu décédé




L’auteur du dictionnaire baatonu, Père Léonard Goragui, est décédé ce vendredi 10 octobre 2025 au Bénin.

L’archidiocèse de Parakou pleure un de ses prêtres. Il s’agit du vicaire Léonard Goragui. L’auteur du dictionnaire baatonu à tiré sa révérence ce vendredi 10 octobre.

Né en 1951 à Gougnaka dans la commune de Tchaourou, il est ordonné prêtre en juin 1975. Il a consacré sa vie au service de l’Église. Ayant officié comme Curé à la Cathédrale de Parakou, le père Léonard Goragui laisse derrière lui, un héritage inestimable en faveur de l’inculturation.

Il fut le moteur de la rédaction du Dictionnaire Baatonu et l’auteur de la traduction de plusieurs extraits de la Bible en langue baatɔnum.

Marina HOUENOU (Stag)

13 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




