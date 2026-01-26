lundi, 26 janvier 2026 -

Cyclisme féminin

L’athlète Georgette Vignonfodo rejoint une équipe continentale




L’athlète béninoise Georgette Vignonfodo intègre l’équipe continentale féminine du Centre Mondial du Cyclisme (CMC).

A 18 ans, la jeune athlète Georgette Vignonfodo rejoint une équipe continentale féminine pour la saison 2026. Il s’agit de celle du Centre Mondial du Cyclisme (CMC), basé à Aigle, en Suisse. Elle devient ainsi la toute première cycliste professionnelle de l’histoire du Bénin à intégrer une équipe continentale. Cette sélection prestigieuse place la jeune athlète parmi une élite très restreinte. Sur un effectif total de dix coureuses retenues, seules cinq sont africaines. « Je suis prête à relever le défi et à donner tout ce que j’ai pour y arriver », a confié Georgette Vignonfodo.

En intégrant cette équipe continentale féminine, la jeune béninoise bénéficie désormais d’un encadrement professionnel de haut niveau, d’infrastructures modernes et d’une exposition sur les compétitions internationales. Au-delà de la performance individuelle, cette intégration ouvre une nouvelle perspective pour le cyclisme béninois.

A.A.A

26 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




