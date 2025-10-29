L’assurance maladie obligatoire élargie aux mendiants, malades mentaux et enfants référés

Le gouvernement a adopté, ce mercredi 29 octobre 2025, le décret portant actualisation des modalités de mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire en République du Bénin. Les nouvelles dispositions intègrent à la liste des bénéficiaires à la charge de l’Etat, les enfants référés par les structures publiques dans les centres de protection de l’enfant, les personnes en situation de mendicité et les malades mentaux.

Les enfants référés par les structures publiques dans les centres de protection de l’enfant, les personnes en situation de mendicité et les malades mentaux bénéficieront également de l’assurance maladie obligatoire. Et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-37 du 03 février 2021, portant protection de la santé des personnes en République du Bénin qui stipule que l’assurance maladie est obligatoire pour toutes personnes résidant sur le territoire national.

En vue de la généralisation imminente de l’assurance maladie, de nouvelles dispositions ont été prises, et intègrent les enfants référés par les structures publiques dans les centres de protection de l’enfant, les personnes en situation de mendicité et les malades mentaux. Le panier de soins de base selon le gouvernement, a également connu un réaménagement avec l’ajout d’autres affections courantes.

Le décret adopté par le gouvernement apporte des précisions sur les sanctions encourues par les contrevenants.

29 octobre 2025 par ,