L’assurance de Kalalé aux candidats du Bloc Républicain

Les populations de Bouca, Gando et Kourel dans la commune de Kalalé ont échangé, lundi 2 janvier 2023, avec les candidats du parti Bloc Républicain (BR) aux législatives dans la 7ème Circonscription Électorale.

La délégation du BR est conduite Aurélie Adam Soulé Zoumarou (candidate titulaire) ; Dr Jamillah Kissira Maurat Faladé (suppléante) et de l’honorable Kora Gounou Zimé.

Les réalisations du gouvernement dans les communes de Nikki et Kalalé grâce aux leaders du parti Bloc Républicain qui sont restés fidèles au Chef de l’État Patrice Talon ont été rappelées aux populations.

« Nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais. Au soir du 8 janvier quand le compte sera fait et que le Br sera en tête, c’est le siège réservé aux femmes qui sera premièrement dégagé. Le dimanche prochain, nous vous invitons à sortir massivement très tôt pour aller voter le Bloc Républicain avant d’aller vaquer à vos occupations. C’est comme cela, vous allez nous témoigner de l’amour », a indiqué la ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou, candidat titulaire dans la 7è CE.

Les populations ont promis accorder leur suffrage aux candidats du parti Bloc Républicain le dimanche 8 janvier prochain.

