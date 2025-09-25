jeudi, 25 septembre 2025 -

Protection des risques

L’assurance agricole indicielle instaurée au Bénin




Un régime de l’assurance agricole indicielle est instauré au Bénin. La décision a été prise ce mercredi 24 septembre 2025 en Conseil des ministres.

En plus de l’assurance agricole traditionnelle, un régime de l’assurance agricole indicielle est instauré au Bénin. A la différence de l’assurance agricole traditionnelle qui se base sur l’évaluation des pertes réelles sur le terrain après un sinistre, l’assurance indicielle selon le gouvernement, déclenche le paiement d’une indemnisation en fonction de l’atteinte d’un "indice" prédéfini. Lequel est corrélé au rendement des cultures ou à la production agricole.
Selon les chiffres du gouvernement, une expérience pilote menée au cours de la campagne écoulée, a permis à 2.341 riziculteurs sinistrés sur un total de 11 000, de bénéficier d’une indemnité conséquente. De fait, la formule suscite l’engouement des producteurs aussi bien pour les trois filières ciblées dans la phase pilote (riz, coton et bétail) que pour d’autres filières pour lesquelles 100.000 bénéficiaires sont impactés, renseigne le communiqué du Conseil des ministres.
Le gouvernement en adoptant le décret portant instauration du régime de l’assurance agricole indicielle en République du Bénin, entend créer les conditions réglementaires pour la généralisation de l’assurance agricole indicielle au Bénin.

25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




