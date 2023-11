L’artiste béninois, Louis Oke-Agbo, parmi les lauréat.e.s AFIELD 2023

Pour soutenir un projet qui porte une action sociale concrète sur le long-terme, le réseau AFIELD annonce ses lauréat.e.s 2023 :

Louis Oke-Agbo (Bénin), artiste et photographe

’Vie et Solidarité’

Elisa Silva (Venezuela), architecte

’La Casa de Todos’

Necati Sönmez (Turquie & Allemagne), critique et documentariste’Mavi Kuş Dayanışma’

Les lauréat.e.s bénéficient chacun.e d’une bourse

de 10 000 dollars pour la réalisation d’initiatives sociales.

AFIELD a été conçu en 2014 comme un réseau international d’initiatives sociales menées par des artistes. À partir de trois bourses annuelles de 10 000 dollars, AFIELD accompagne le travail des artistes en faveur d’un changement concret au sein de leur communauté.

Ces « AFIELD Fellows » ont été sélectionné·e·s parmi 24 nominations par le biais d’un processus collectif du réseau AFIELD (environ 50 membres).

Les lauréat.e.s AFIELD sont principalement issu·e·s du domaine des arts et de la culture : arts visuels et du spectacle, littérature, cinéma, design, architecture, mode ou gastronomie. Tout en étant reconnu·e·s pour leur pratique artistique, ils.elles ont parallèlement décidé de lancer un projet qui porte une action sociale concrète et sur le long-terme. Ces initiatives prennent la forme d’écoles et de programmes pédagogiques, de lieux refuge, d’entreprises sociales et solidaires ou de festivals, répondant aux besoins d’une communauté.

Les premières bourses ont été attribuées en 2014 à la chorégraphe Lia Rodrigues et à l’artiste Zanele Muholi.

DÉCOUVREZ LES LAURÉAT.E.S

LOUIS OKE-AGBO

Vidéo du projet

L’artiste visuel et photographe Louis Oke-Agbo souhaite susciter de l’empathie à travers sa pratique en explorant des questions sociales liées à l’histoire, à la race, à la culture, au genre et à l’identité. Parallèlement à sa carrière artistique, il s’est consacré à l’aide aux personnes handicapées en se formant dans ce domaine et en créant une ONG. Il croit en la photographie comme outil de guérison, de découverte de l’histoire, de création de liens, de sensibilisation et de communication entre les individus.

Le centre d’art-thérapie ‘Vie et Solidarité’ est une ONG qui œuvre à la réadaptation sociale et l’intégration professionnelle des personnes souffrant de déficiences mentales, physiques et visuelles, à Porto-Novo, au Bénin. Créée en 2015, l’initiative organise des ateliers d’expression artistique incluant la danse, la musique, la photographie, la peinture, la poterie et l’alphabétisation. Elle vise également à sensibiliser les milieux médicaux, sociaux et culturels à l’art-thérapie en tant que prolongement naturel des soins médicaux.

ELISA SILVA

Vidéo du projet

L’architecte américano-vénézuélienne Elisa Silva met l’accent sur la sensibilisation aux inégalités spatiales dans les environnements urbains grâce à des projets novateurs d’espaces publics, à l’intégration d’établissements informels et à l’engagement communautaire dans les paysages ruraux. Elle est à la fois directrice et fondatrice d’Enlace Arquitectura et de la Fondation Enlace, deux organisations établies qui se consacrent à la promotion de l’intégration urbaine, en particulier dans les barrios (quartiers auto-construits). Elles mettent en œuvre des processus de conception participative et des programmes culturels.

‘La Casa de Todos’ (La Maison de Tous) est un espace culturel géré par la communauté dans le barrio La Palomera, à Caracas, au Venezuela. Grâce à des ateliers et des cours d’art, de théâtre, de cuisine, de danse et autres, l’initiative vise à créer un espace permanent pour divers publics, en comblant le fossé entre les résidents du barrio et ceux qui n’y habitent pas. Elle s’efforce d’être un modèle inclusif et participatif pour le développement de la ville en favorisant l’intégration au-delà des frontières socio-économiques et géographiques.

NECATI SÖNMEZ

Vidéo du projet

Necati Sönmez, critique, journaliste et documentariste turc, occupe une place prépondérante dans le paysage cinématographique. Il est l’auteur de nombreux articles sur la culture et la politique, a été fréquemment sollicité en tant que membre de jury pour divers festivals de cinéma et a reçu plusieurs distinctions. Cependant, il est surtout connu pour être le co-fondateur et le programmateur du festival de cinéma « Documentarist » depuis 2008, un événement incontournable qui offre une plateforme à des films en marge des festivals et des institutions conventionnelles.

‘Mavi Kuş Dayanışma’ (Blue Bird Solidarity) organise des ateliers gratuits avec la participation d’artistes, d’activistes et d’éducateurs pour créer des espaces sûrs et offrir un soutien psychosocial aux enfants, à Hatay, en Turquie. Lancée en février 2023, peu après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, cette initiative fournit des soins à long terme et un soutien créatif à des milliers d’enfants privés d’accès à l’éducation et aux services sociaux.

À PROPOS DE AFIELD

AFIELD a été conçu en 2014 comme un réseau d’initiatives sociales menées par des artistes. Créé à partir d’une bourse et d’un programme de rencontres et d’ateliers, il fournit également d’autres ressources sous forme de discussions, d’entraide, et d’incubation au sein de sa communauté afin d’aider les lauréat·e·s à approfondir et à renforcer leur travail dans chaque contexte spécifique. Grâce à un réseau très actif, AFIELD facilite le soutien mutuel et la collaboration à travers le monde. Le réseau est appelé à voter régulièrement dans le cadre de l’arrivée de nouveaux membres, de sa bourse annuelle et de ses programmes. Il comprend d’important·e·s conseillèr·e·s internationaux·ales tel·le·s que Dora Garcia, Walid Raad, Pio Abad, Binna Choi ou Farid Rakun.

À long-terme, AFIELD favorise l’imagination et le développement d’infrastructures socialement engagées, grâce à un ensemble croissant de pratiques « en action ». AFIELD amplifie ainsi différentes voix et solutions créatives, dans le but d’amener les arts et la culture au premier plan de l’expérimentation sociale.

14 novembre 2023 par