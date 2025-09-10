mercredi, 10 septembre 2025 -

Exposition culturelle en Suisse

L’artiste Togbé Adjos fait la promotion de Ouidah et du Bénin à Genève




Genève accueille l’exposition "Transe de l’Arc-en-Ciel", une œuvre à la fois spirituelle et artistique qui met en lumière la richesse du patrimoine culturel béninois. Cette exposition est le fruit d’une collaboration unique entre le prêtre vodun et artiste pluridisciplinaire béninois, Andoche Adjovi, alias Togbé Adjos, et la regrettée plasticienne russo-suisse, Tatiana Carmine1. Ensemble, ils ont créé un espace de dialogue entre les mondes visible et invisible.

L’exposition rend hommage à la vie et à l’héritage de Tatiana Carmine, qui s’est éteinte en 2019. Ses toiles, qui célèbrent le mouvement et la transcendance, entrent en résonance avec l’autel installé au centre de la galerie, une création de Togbé Adjos. Cet autel, riche en symboles et statuettes, représente les traditions du vodun, une spiritualité qui a profondément influencé le parcours artistique de Tatiana Carmine. Elle s’était d’ailleurs passionnée pour le vodun et a même aidé à restaurer et à peindre des temples au Bénin, s’inspirant du fameux temple des pythons de Ouidah.

Togbé Adjos explique que les grandes statuettes exposées représentent des "Egungun", des "revenants" ou "costumes" qui incarnent l’esprit du défunt8. L’artiste adapte les rituels vodun pour les rendre accessibles à un public de non-initiés, offrant ainsi une fenêtre sur une culture souvent méconnue. Cette exposition est une véritable promotion pour le Bénin et plus particulièrement pour Ouidah, un lieu chargé d’histoire spirituelle et artistique, que ce soit à travers les actions de Tatiana Carmine ou les œuvres de Togbé Adjos.

À travers cette collaboration, le Bénin, et particulièrement Ouidah, ville hautement symbolique de l’histoire et des traditions, se retrouve sous les projecteurs de la scène culturelle européenne. Ouidah, déjà connue pour ses sites patrimoniaux classés et son rôle central dans la mémoire de la traite négrière, trouve en Togbé Adjos un ambassadeur culturel passionné. Son festival Vodoun Jazz, qui allie musique traditionnelle et influences modernes, témoigne de cette volonté de faire dialoguer les héritages du passé avec les expressions contemporaines.
Le dialogue artistique entre les deux créateurs est essentiel. Bien que leurs expressions artistiques soient différentes, elles partagent l’idée que la création est un pont entre les mondes. Togbé Adjos résume cette philosophie en disant que "par la création, l’âme demeure". L’exposition elle-même, intitulée "Transe de l’Arc-en-Ciel", fait référence à la divinité du serpent arc-en-ciel, qui est un messager entre le monde des morts, des vivants et des divinités. Ce titre incarne parfaitement la mission de Togbé Adjos de transcender les frontières culturelles et spirituelles pour partager la richesse de son héritage.

L’exposition n’est pas seulement visuelle, elle est aussi auditive. En plus de l’inauguration (vernissage) le 4 septembre et de la clôture (finissage) le 9 octobre, Togbé Adjos donnera également une performance musicale de "Vodun Jazz" le 17 septembre. Cette performance, où il est accompagné de chants et de musique, permetta d’apprécier la profondeur des traditions qu’il représente.

En exposant ses œuvres et en partageant sa philosophie et sa musique à Genève, Togbé Adjos offre au public suisse une immersion dans la spiritualité et l’art béninois. Il se positionne comme un ambassadeur culturel, promouvant le Bénin et Ouidah à travers le prisme de son art et de sa spiritualité.

10 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN




