L’artiste Ernest Kaho a tiré sa révérence

Le monde culturel vient de perdre un de ses talents. L’artiste comédien Ernest Kaho est décédé, ce mercredi 25 mai 2022, des suites d’une longue maladie.



Le célèbre artiste comédien béninois, qui souffrait d’insuffisance rénale et de cancer, Ernest Kaho, a rendu l’âme ce mercredi 25 mai 2022.

Gravement malade depuis des années, Guy Ernest Kaho sollicitait l’aide de l’Etat et des bonnes volontés.

Sans moyen et sans prise en charge, il lui était difficile de faire face aux dépenses liées à sa santé ou à une évacuation sanitaire.

Ernest Kaho a joué sur plusieurs scènes et dans de nombreux téléfilms dont Taxi-brousse.

Il vient de jouer son dernier rôle sur un lit d’hôpital.

Paix à son âme !

