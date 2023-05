L’artiste Dominique Zinkpè reçoit une mention spéciale

L’artiste plasticien béninois Dominique Zinkpè est lauréat du Loewe Foundation Craft Prize 2023 grâce à sa pièce "The Watchers".

Distinction pour l’artiste plasticien béninois Dominique Zinkpè au titre de l’édition 2023 du Loewe Foundation Craft Prize. Le jury lui a décerné une mention spéciale pour son œuvre ‘’The Watchers’’ ; une sculpture murale faite de pièces de bois. L’assemblage de petites figurines ‘’Ibéji’’ évoque les croyances traditionnelles yoruba liées aux naissances multiples.

Loewe Foundation Craft Prize est un prix de l’artisanat de la fondation Loewe qui vise à reconnaitre et à soutenir les artisans internationaux qui démontrent une capacité exceptionnelle à créer des objets d’une valeur esthétique supérieure. L’exposition ouverte au Noguchi Museum de New York du 17 mai au 18 juin 2023, présente les œuvres de 30 finalistes. Pour cette édition 2023, il y a eu des milliers de soumissions de 117 pays et régions du monde.

Une mention spéciale a été aussi décernée au japonais Moe Watamble pour son œuvre Transfer Surface. Le lauréat du prix de l’année 2023 est la céramiste Eriko Inazaki grâce son œuvre ‘’Metanoia’’.

Akpédjé Ayosso

Qui est Dominique Zinkpè ?

Né en 1969 à Cotonou, Dominique Zinkpè est artiste plasticien béninois contemporain. Puisant son inspiration entre autres dans la culture de son pays et les cérémonies vaudou, il réalise des peintures, sculptures et installations. L’artiste a pris part à de nombreux ateliers et résidences en Afrique et en Europe. En 2002, la biennale de Dakar lui a attribué le prix Umeoa.

