L’artiste Baflora s’est éteinte

Une artiste musicienne est passée de vie à trépas !

Florentine Aimée Babagbéto connue sous le nom de scène ‘’Baflora’’ est décédée. L’annonce du décès a été faite le 23 mars 2025.

Auteure-compositrice, Baflora a passé plus d’une trentaine d’années à faire connaître à travers le monde les musiques et danses traditionnelles du Bénin notamment en France, aux Etats-Unis, en Martinique, en Lybie, en Haïti, au Gabon, etc.

L’artiste a été faite Chevalier de l’Ordre National du Bénin en 2003.

Florentine Aimée Babagbéto a été Secrétaire de direction au ministère du travail, de la solidarité et des affaires sociales et ex Conseillère municipale à Sevran en France. Une carrière que Baflora a abandonné pour se consacrer à l’art.

L’Amazone laisse derrière elle six enfants.

M. M.

24 mars 2025 par ,