L’artiste Baflora inhumée samedi prochain

Décédée le 21 mars 2025, l’artiste musicienne béninoise, Baflora, sera conduite à sa dernière demeure le samedi 3 mai 2025 à Ouidah.

Baflora, de son vrai nom Florentine Aimée Babagbéto, sera inhumée le samedi 3 mai 2025, à Ouidah. Ses obsèques démarrent, vendredi 2 mai 2025, par une veillée de prières en l’église Saint Pierre et Paul d’Agla à Cotonou. La messe d’inhumation selon le programme des obsèques, sera dite, samedi 3 mai, à la Basilique de l’Immaculée Conception de Ouidah, suivie de l’inhumation au cimetière municipal de Vasseho.

Baflora a rejoint la demeure éternelle à l’âge de 79 ans.

Outre sa carrière de musique, elle a occupé le poste de secrétaire de direction au ministère du travail, de la solidarité et des affaires sociales à Paris, et celui de conseillère municipale à Sevran (Paris). Membre du Ballet national, la défunte a œuvré au rayonnement de la musique et des danses traditionnelles béninoises à travers le monde.

F. A. A.

30 avril 2025 par ,