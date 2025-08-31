L’artiste Almok salue le choix porté sur Wadagni

A travers une publication sur sa page Facebook, l’artiste togolaise, Almok, a salué le choix du président Talon désignant son ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, pour lui succéder en 2026. Patrice Talon selon l’artiste, est un homme d’État soucieux de transmettre le flambeau à une génération compétente, intègre et pleinement engagée pour le développement de la nation.

Lire la publication de Almok

"Le départ annoncé du Président Patrice Talon marque un tournant majeur dans l’histoire politique du Bénin.

En soutenant le choix du Ministre Romuald Wadagni comme candidat à sa succession, le Chef de l’État fait un choix audacieux, réfléchi et profondément tourné vers l’avenir. C’est là le geste d’un homme d’État soucieux de transmettre le flambeau à une génération compétente, intègre et pleinement engagée pour le développement de la nation.

Ce signal fort en faveur de la relève, de l’innovation et de la compétence mérite d’être salué. Il témoigne d’un patriotisme lucide et d’un sens élevé des responsabilités, que bien des dirigeants gagneraient à méditer.

Et pendant ce temps... au Togo, l’histoire semble encore hésiter à s’écrire autrement."

