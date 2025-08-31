dimanche, 31 août 2025 -

700 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Candidat à la présidentielle 2026 au Bénin

L’artiste Almok salue le choix porté sur Wadagni




A travers une publication sur sa page Facebook, l’artiste togolaise, Almok, a salué le choix du président Talon désignant son ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, pour lui succéder en 2026. Patrice Talon selon l’artiste, est un homme d’État soucieux de transmettre le flambeau à une génération compétente, intègre et pleinement engagée pour le développement de la nation.

Lire la publication de Almok

"Le départ annoncé du Président Patrice Talon marque un tournant majeur dans l’histoire politique du Bénin.
En soutenant le choix du Ministre Romuald Wadagni comme candidat à sa succession, le Chef de l’État fait un choix audacieux, réfléchi et profondément tourné vers l’avenir. C’est là le geste d’un homme d’État soucieux de transmettre le flambeau à une génération compétente, intègre et pleinement engagée pour le développement de la nation.

Ce signal fort en faveur de la relève, de l’innovation et de la compétence mérite d’être salué. Il témoigne d’un patriotisme lucide et d’un sens élevé des responsabilités, que bien des dirigeants gagneraient à méditer.

Et pendant ce temps... au Togo, l’histoire semble encore hésiter à s’écrire autrement."

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Patrice Talon mérite d’être porté en triomphe


31 août 2025 par Marc Mensah
‎Alors que son deuxième et dernier mandat s’achève dans quelques mois, (…)
Lire la suite

Wadagni, signe d’espérance pour la jeunesse (Claudine Prudencio)


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A l’instar de plusieurs acteurs politiques et responsables de partis, (…)
Lire la suite

BR appelle à une forte mobilisation autour de la candidature de Wadagni


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme des travaux d’une session extraordinaire tenue ce dimanche 31 (…)
Lire la suite

Samou Adambi et deux autres militants BR réintégrés


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Samou Séïdou (…)
Lire la suite

UP-R et BR désignent Wadagni pour succéder à Talon


31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Romuald Wadagni sera le candidat de la mouvance présidentielle à la (…)
Lire la suite

Le député Agoua vulgarise le cadre juridique pour un vote éclairé


29 août 2025 par Marc Mensah
Le cabinet du député Edmond Agoua a lancé officiellement, ce vendredi (…)
Lire la suite

CENA et International IDEA renforcent les capacités des acteurs


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) et l’Institut (…)
Lire la suite

L’UP-R suspend les adhésions provenant du BR


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A partir de ce lundi 25 août 2025, aucun militant du parti Bloc (…)
Lire la suite

Les députés fixés sur les conditions de délivrance des actes du parrainage


21 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Palais des Gouverneurs a servi de cadre, dans l’après-midi de ce (…)
Lire la suite

Deux plateformes pour consulter ou transférer son centre de vote


1er août 2025 par Marc Mensah
L’Agence Nationale d’identification des Personnes (ANIP) digitalise (…)
Lire la suite

Voici les exigences pour être candidat aux communales 2026


28 juillet 2025 par Marc Mensah
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a dévoilé, le 18 (…)
Lire la suite

Pièces à fournir pour les législatives de 2026


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié la liste (…)
Lire la suite

Voici le chronogramme pour les élections générales de 2026


15 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Cour constitutionnelle a publié lundi 14 juillet 2025, le (…)
Lire la suite

Renforcement des liens parlementaires entre la France et le Bénin


13 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
En marge de la 50ᵉ session de l’Assemblée parlementaire de la (…)
Lire la suite

Ce qui change avec le nouveau Règlement intérieur de l’Assemblée


9 juillet 2025 par Marc Mensah
Les députés béninois ont adopté, mardi 8 juillet 2025, une nouvelle (…)
Lire la suite

Ouèssè attend Déou Malè, Ogouwalé et Gnacadja pour un plaidoyer en (…)


3 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une tournée citoyenne, à la croisée des enjeux culturels , s’annonce (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


2 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni, mercredi 02 juillet 2025, sous la (…)
Lire la suite

Voici le chronogramme des élections de 2026


1er juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
L’année 2026 sera marquée au Bénin par l’organisation des élections (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires