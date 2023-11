L’art contemporain du Bénin en Martinique en décembre

L’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin » est prévue du 15 décembre au 31 mars 2023 à la Fondation Clément en Martinique.

Plus d’une centaine d’œuvres de 42 artistes contemporains du Bénin seront en exposition du 15 décembre au 31 mars 2023 à la Fondation Clément en Martinique. Cette exposition à l’initiative du Gouvernement du Bénin à travers l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC) mettre en lumière une diversité de médiums et de supports tels que peinture, sculpture, installation, art vidéo, dessin, art numérique, performance.

Le volet contemporain du vernissage diptyque « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation », s’était révélé au Maroc avant cette étape de la Martinique.

Liste des artistes

1. Aston

2. Georges Adéagbo

3. Laeïla Adjovi

4. Louis Oké Agbo

5. Euloge Ahanhanzo Glèlè

6. Eliane Aïsso

7. Ishola Akpo

8. Charly d’Almeida

9. Edwige Aplogan

10. Youss Atacora

11. Francois Aziangué

12. Moufouli Bello

13. Simonet Biokou

14. Sébastien Boko

15. Sènami Donoumassou

16. Kifouli Dossou

17. Ludovic Fadaïro

18. Dimitri Fagbohoun

19. Meschac Gaba

20. Dominique Gnonnou « Kouas »

21. Romuald Hazoumè

22. King Houndekpinkou

23. Nobel Koty

24. Marcel Kpoho

25. Eric Médéda

26. Emo de Medeiros

27. Roméo Mivekannin

28. Thierry Oussou

29. Yves Apollinaire Pèdé

30. Chloé Quenum

31. Gérard Quenum

32. Rémy Samuz

33. Julien Sinzogan

34. Hector Sonon

35. Tchif

36. Epaphras Dégnon Toïhen

37. Cyprien Tokoudagba

38. Julien Vignikin

39. Didier Viodé

40. Nathanaël Vodouhè

41. Ponce Zannou

42. Dominique Zinkpè

