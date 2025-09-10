L’armée repousse une attaque à Kalalé

Les Forces de défense et de sécurité ont repoussé une attaque de groupes armés non identifiés au petit matin de ce mercredi 10 septembre 2025 aux environs de 3heures. L’attaque a ciblé le commissariat de police et le centre de santé de Kalalé dans le département du Borgou.

Nouvelle attaque de groupes armés ce mercredi 10 septembre 2025 dans le Nord-Bénin. Les assaillants ont ciblé le commissariat de Police et le centre de santé de Kalalé. Les échanges de tirs selon des sources concordantes, ont duré plus d’une heure de temps. Aucun perte en vie humaine du côté des forces de l’ordre, mais plusieurs civils auraient été enlevés, selon des sources non encore confirmées.

Une opération de poursuite a été systématiquement lancée. L’opération de ratissage est toujours en cours.

Il y a quelques jours, l’armée a neutralisé 6 assaillants dont 2 à la Pendjari et 4 autres dans le parc W. Plusieurs équipements de guerre ont été également saisis.

F. A. A.

10 septembre 2025 par ,