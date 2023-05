L’armée neutralise 4 terroristes et capture 2 autres

Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont ratissé large après les tueries perpétrées par les groupes armés dans la commune de Kérou.

Quatre (04) terroristes ont été tués par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) béninoises dans la commune de Kérou. Deux (02) autres ont été arrêtés.

Cette action des FDS intervient à la suite de l’attaque de groupes armés à Kaobagou. Le bilan est de 8 civils égorgés, des personnes enlevées et des bétails volés.

Le Chef de détachement militaire dans la zone a été limogé ainsi que le commissaire de la Zone.

M. M.

10 mai 2023 par ,