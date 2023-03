L’armée béninoise monte en puissance

Face à l’incursion régulière des individus armés non identifiés dans les régions du nord, l’armée béninoise se renforce pour faire face à la menace.

Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) béninoises s’attèlent à repousser loin des frontières béninoises les individus armés. Dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 février, à Gouandé, commune de Matéri, l’armée béninoise a repoussé des individus armés non identifiés. Ces derniers ont tenté d’attaquer la base militaire de Gouandé. Le mardi 21 février, les soldats béninois ont ratissé la zone Kourou-Koualou à Daloga où se trouvaient des individus armés non identifiés. Il y a eu des échanges de tirs. Les assaillants ont abandonné le champ de bataille en laissant des motos, un poste radio, deux fusils et un téléphone portable.

La promptitude des militaires béninois rassure le peuple face aux menaces des groupes armés. Les Forces de défense et de sécurité sont en mesure de protéger les populations béninoises grâce aux moyens appropriés mis à leur disposition par le gouvernement. Des équipements modernes et adaptés au contexte sont acquis (drones, hélicoptères et autres).

Depuis 2021, l’effectif s’accroît avec le recrutement des milliers de soldats. Le gouvernement a aussi fait des investissements massifs dans la construction de nouvelles bases et de dizaines de positions avancées fortifiées.

Les capacités des soldats sont renforcées avec des formations plus adaptées et orientées.

Du 13 au 17 février 2023, des instructeurs de la Garde Nationale du Dakota du Nord (États-Unis) ont mené des exercices militaires conjoints avec leurs homologues des Forces Armées Béninoises (FAB). Les militaires béninois ont acquis des connaissances sur les Engins Explosifs Improvisés (EEI). Ils ont été formés sur comment les détecter, quels sont les bons gestes à faire en face d’un engin explosif et quels gestes éviter.

Coopération militaire avec plusieurs pays

Dans sa stratégie de riposte, le Bénin a entrepris des démarches pour renforcer la coopération avec plusieurs pays. Un accord militaire entre le Bénin et le Rwanda a été annoncé depuis quelques semaines. L’accord se base sur l’appui logistique et la fourniture d’expertise.

Le général Fructueux Gbaguidi, chef d’état-major général des Forces Armées Béninoises, s’était rendu en 2022 à Kigali.

La coopération militaire entre le Bénin et le Maroc est aussi d’actualité. Le général Fructueux Gbaguidi, et son homologue marocain, le général Belkhir El Farouk ont échangé le 31 janvier 2023 à Rabat sur la question.

Le Bénin compte également renforcer la coopération militaire avec l’Égypte. Après une rencontre avec l’ambassadrice de l’Égypte près le Bénin à Cotonou, le général Fructueux Gbaguidi a été reçu au Caire par Askar, chef d’État-major général de l’armée égyptienne.

Le Bénin a aussi décidé d’investir toute la bande frontalière avec le Burkina Faso au-delà de Koualou du côté burkinabè. C’est dans ce cadre que le Chef de l’Etat béninois Patrice Talon a effectué le 16 février 2023 un aller-retour à Ouagadougou pour rencontrer le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

Depuis le dimanche 19 février, les soldats béninois patrouillent tout le long de la bande frontalière avec le Burkina Faso en blindés et avec des troupes d’infanterie. Ces actions permettent de lutter efficacement contre le terrorisme, l’extrémisme violent et de garantir une sécurité optimale à tous.

Akpédjé Ayosso

