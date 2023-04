L’armée béninoise déjoue un enlèvement de peulhs et troupeaux

Un groupe armé non encore identifié a fait incursion, mardi 4 avril 2023, dans un camp peulh à Daga, un village de la commune de Matéri.

Des peulhs et leurs bétails ont été enlevés aux environs de 2 h, mardi 4 avril 2023, dans un campement sis à Daga dans la commune de Matéri.

Les forces de défense et de sécurité en faction dans la zone sont intervenues à temps.

Les hommes, femmes et bétails enlevés dans le camp peulhs ont été libérés.

Le groupe armé a pris la fuite.

Aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée.

