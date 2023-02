L’armée béninoise à l’assaut des individus armés à Matéri

Une opération a été menée par des soldats béninois dans la nuit du mardi 21 février 2023, dans la commune de Matéri. Des échanges de tirs avec des individus armés non identifiés se sont déroulés dans la zone Kourou-Koualou à Daloga.

Des militaires béninois ont mené une opération sécuritaire dans la nuit de ce mardi dans la commune de Matéri. Ils se sont rendus dans la zone Kourou-Koualou à Daloga où se trouvent des individus armés non identifiés. Il y a eu des échanges de tirs. Les individus armés ont abandonné le champ de bataille en laissant des motos, un poste radio, deux fusils et un téléphone portable. Atteint lors des échanges de tirs, un militaire a rendu l’âme dans la matinée de ce mercredi.

Dans les communes Matéri, Tanguiéta et Cobly, les engins à 2 et 3 roues sont interdits de circuler entre 21 heures et 06 heures. Pour renforcer la sécurité, les actions se multiplient dans ces communes situées au nord-ouest du Bénin.

