Après l’attaque du 10 septembre à Kalalé

L’armée au chevet des populations avec une campagne médicale gratuite




L’armée béninoise à travers la Direction de la participation des armées au développement et aux tâches d’intérêt public (DPADTIP), a lancé ce mercredi 24 septembre 2025, une campagne de consultations médicales gratuites au centre de santé de Kalalé, cible d’une attaque de groupes armés le 10 septembre dernier.

L’armée béninoise marque sa solidarité aux populations de Kalalé, et redonne vie au centre communal de santé, victime d’une attaque de groupes armés le 10 septembre dernier. La Direction de la participation des armées au développement et aux tâches d’intérêt public, appuyée par l’équipe médicale de la garnison de Parakou, a procédé au lancement d’une campagne de consultations médicales gratuites ce mercredi 24 septembre.

L’opération selon une publication du gouvernement, consiste en des consultations, traitements et distribution de médicaments gratuits, dans le cadre du programme de renforcement des liens Armée-Nation et de co-production de la sécurité. « L’action se concentre essentiellement sur la médecine générale, avec un accompagnement particulier pour les cas graves référés au centre de santé de Nikki », lit-on dans la publication.
Les populations de Kalalé et ses environs, notamment les habitants Gawessi, Banabasso, Zambara, Kidarou Kperou ou encore Bassola ont effectué le déplacement du centre de santé pour bénéficier des soins de qualité.
D’autres initiatives sociales et communautaires visant à renforcer durablement la relation Armée-Nation et consolider la résilience des populations face au terrorisme sont prévues après les consultations médicales gratuites.

F. A. A.

25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




