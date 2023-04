L’arbitre de Bénin vs Rwanda s’explique

Joshua Bondo, arbitre du match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023 entre le Bénin et le Rwanda a brisé le silence concernant la plainte déposée par les Guépards contre le Rwanda.

« Le numéro 11 Kevin Muhire a reçu un carton jaune au match aller, à la 68e minute. Ce même joueur a reçu contre le Sénégal (lors de la 2e journée, ndlr) un carton jaune, à la 74e minute », se défendait Gernot Rohr aux journalistes, mercredi 29 mars après le nul entre le Bénin et le Rwanda lors de la 4e journée des éliminatoires.

Interrogé vendredi dernier sur le sujet, Joshua Bondo a confié avoir donné un carton jaune à Kevin Muhire (Rwanda) à Cotonou. Il précise que « si c’est pas mentionné dans le 1er rapport qui circule sur les réseaux sociaux, c’est lié à une erreur lors de l’envoi dans le CMS ». Plus loin, il explique que « même si cela n’est pas mentionné dans le rapport, le staff rwandais devrait savoir que Kevin Muhire avait écopé d’un jaune contre le Sénégal et contre le Bénin et ne devrait pas jouer à Kigali »

Ce 31 mars à l'aéroport de Addis Abeba, Joshua Bondo et ses assistants en partance pour Lomé pour officier l'ASKO ont reconnu avoir donné 1 carton jaune à Muhire.S'il n'est pas sorti dans le 1er rapport c'est lié à une erreur lors de l'envoi dans le CMS. pic.twitter.com/5LfvPx9HZ5 — Hugues Zinsou Zounon (@HuguesZounon) March 31, 2023

Chose surprenante, quelques minutes après son interview au TMO de la FBF, le quatuor arbitral attendu pour le match ASKO – ASFAR de la Coupe de la Confédération de la CAF a été révoqué. Dans une note, la CAF a annoncé leur remplacement par un quatuor arbitral ghanéen pour des « raisons techniques ».

Ce qui met en doute la crédibilité de la CAF.

J.S

3 avril 2023 par ,