L’appel du président du Conseil consultatif foncier aux bénéficiaires

L’exécution forcée de décisions de justice, ayant pour effet des démolitions massives d’habitations préoccupe le président du Conseil consultatif foncier. A travers un communiqué, il a rassuré les populations en général et les bénéficiaires des décisions de justice en matière foncière en particulier de sa volonté à concourir à une exécution consciencieuse et pacifique desdites décisions. A cet effet, des mesures exceptionnelles ont été prises depuis plusieurs mois en vue de traiter avec toute la diligence qui sied, l’ensemble des dossiers dont il est saisi ; et ce, par une augmentation de la fréquence de ses sessions.

Lire le communiqué signé de Gaston DOSSOUHOUI

5 septembre 2023 par