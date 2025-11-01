samedi, 1er novembre 2025 -

Diplomatie

L’ appel du président de l’Assemblée nationale du Sénégal à Porto-Novo




Invité d’honneur de l’ouverture de la 2ᵉ session ordinaire de 2025 de l’Assemblée nationale du Bénin, El Malick Ndiaye, président du Parlement sénégalais, a lancé, vendredi 31 octobre 2025, un appel à un rapprochement structuré et ambitieux entre institutions parlementaires africaines.

À la tribune du Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, le président du Parlement sénégalais a d’abord transmis « les salutations fraternelles » du président Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et du peuple sénégalais aux autorités béninoises. « Prendre la parole dans un haut lieu de la démocratie béninoise est un privilège solennel… que j’accueille avec gratitude et humilité », a indiqué El Malick Ndiaye devant le président Louis Vlavonou.

Le responsable sénégalais a rappelé l’histoire partagée et les combats communs des deux pays dans la région. « Membres fondateurs de la CEDEAO et de l’UEMOA, nos deux États incarnent une même vision : celle d’une Afrique de l’Ouest unie, souveraine et prospère », a-t-il insisté.

El Malick Ndiaye a plaidé pour l’ouverture d’un nouveau cycle diplomatique fondé sur la diplomatie parlementaire. « C’est une diplomatie du cœur et de la parole, celle qui unit les peuples par la confiance et le respect mutuel », a-t-il déclaré, appelant à l’harmonisation législative dans les espaces communautaires.

Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal propose d’intensifier les échanges sur la sécurité, l’éducation, le numérique et la gouvernance, mais aussi de promouvoir la formation, la digitalisation et la participation citoyenne.

« Nos Parlements doivent devenir des acteurs de transformation sociale et démocratique », a-t-il conclu, estimant que cette visite ouvre « le début d’une nouvelle ère interparlementaire, faite de confiance, de solidarité et d’innovations ».
M. M.

1er novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




