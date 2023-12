L’antenne régionale de l’OCPM s’établit à Parakou

L’Office Central de Protection des Mineurs, de la Famille et de la Répression de la Traite des Êtres Humains (OCPM) a désormais une antenne dans la région septentrionale du Bénin.

Parakou abrite l’antenne régionale Nord (Borgou - Alibori - Atacora - Donga) de l’Office Central de Protection des Mineurs, de la Famille et de la Répression de la Traite des Êtres Humains (OCPM).

L’OCPM Parakou est sous la direction du commissaire de première classe Carolus Bossa.

La protection des enfants et de la famille est ainsi renforcée dans la région septentrionale du Bénin grâce à l’installation de l’Office. C’est également plus de célérité dans les dossiers judiciaires liés aux infractions sur des mineurs de moins de 13 ans dans le Nord.

L’OCPM sera en collaboration avec la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET), juridiction spéciale compétente pour connaître des dossiers liés aux infraction sur des mineurs de moins de 13 ans et des infractions à raison du sexe.

Les populations du Nord Bénin peuvent désormais dénoncer toutes formes de violation à l’Office Central de Protection des Mineurs, de la Famille et de la Répression de la Traite des Êtres Humains (OCPM).

M. M.

27 décembre 2023 par