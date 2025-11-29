L’ancien sous-préfet Abdoulaye Zimé n’est plus

L’ex sous-préfet de Nikki, Abdoulaye Zimé est passé de vie à trépas dans la nuit du jeudi au vendredi 28 novembre 2025.

Deuil dans le département du Borgou. L’ex sous-préfet de Nikki, Abdoulaye Zimé s’en est allé des suites d’une longue maladie. Il est décédé à l’âge de 70 ans.

Le défunt fut inspecteur du Travail. Nommé par décret N°99-081 du 12 février 1999 portant chefs des Circonscriptions urbaines et des Sous-Préfets, Abdoulaye Zimé a dirigé la sous- préfecture de Nikki de 1999 à 2003. Avec l’aide de plusieurs partenaires, il a mis en œuvre plusieurs projets importants pour la commune de Nikki. Abdoulaye Zimé a été également maire de la commune de Sinendé de 2005 à 2008. Le défunt a été aussi Secrétaire Permanent du Hadj au Bénin sous le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenonci.

A.A.A

29 novembre 2025 par ,