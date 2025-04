L’ancien président Soglo découvre le CHIC

L’ancien président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, a visité le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC) ce lundi 31 mars 2025.

Après avoir exploré la Cité nouvelle de Ouèdo la semaine passée, l’ex-président béninois s’est dirigé vers le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC) dans l’après-midi de ce lundi 31 mars 2025.

L’ancien président de la République Nicéphore D. Soglo a été émerveillé lors de sa visite ce lundi par les équipements sanitaires aménagés au Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC).

Le CHIC est le plus grand hôpital du Bénin, et l’un des mieux équipés de la sous-région. Il dispose de 436 lits et offre une large gamme de services médicaux dans 18 spécialités, organisées en huit pôles distincts. Parmi ces pôles, on retrouve la cardiologie, la chirurgie, la pédiatrie, la gynécologie, ainsi que des services d’urgence et de soins intensifs.

Le CHIC est également doté de technologies avancées pour la radiologie, l’imagerie médicale, ainsi que des équipements pour les soins ambulatoires et hospitaliers.

