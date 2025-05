L’ancien pont sera démantelé pour un nouvel ouvrage

Le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable, José Didier Tonato, a annoncé la démolition complète de l’ancien pont de Cotonou et la construction d’une nouvelle infrastructure. C’est au cours de l’émission « PAG 2021-2026 : Reddition de Comptes », diffusée jeudi 22 mai 2025 sur la télévision nationale.

Le plus ancien pont routier de Cotonou sera détruit. La décision a été prise après un audit technique révélant l’état critique de l’infrastructure. « On va le démanteler complètement et construire un pont tout neuf », a annoncé le ministre José Didier Tonato. La construction de ce pont fait partie du projet ‘’Accès et Traversées de Cotonou" (ATT).

Construit entre 1927 et 1930, l’ancien Pont de Cotonou avait bénéficié d’une première rénovation en 1981. Mais depuis plusieurs années, les signes de vétusté sont de plus en plus visibles. Le nouveau pont va améliorer la fluidité de la circulation dans la ville et assurer un passage sûr pour les usagers. Il s’inscrit dans la vision du gouvernement de moderniser les infrastructures routières dans la capitale économique du Bénin.

