Carnet noir

L’ancien ministre Sabaï Katé s’en est allé




L’ancien ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, ex-député de la 7ᵉ législature, ancien maire de Banikoara et membre du parti Bloc Républicain (BR), Sabaï Katé, est décédé ce lundi 20 octobre 2025, au Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) de Cotonou, vers 3h du matin.

Le Bénin perd une figure politique. Sabaï Katé à tiré sa révérence dans la matinée de ce 20 octobre 2025 au Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) de Cotonou.

Docteur en sciences agronomiques, il est chargé de recherche à l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) et au laboratoire d’écologie appliquée de l’Université d’Abomey-Calavi.

Sabaï Katé est à la fois un politicien engagé et un gestionnaire des affaires publiques. Il exerce sa carrière de politicien en tant que maire de Banikoara, dans le nord du Bénin. Il a également siégé à l’Assemblée nationale au titre de la 7ᵉ législature. En 2011, il fut nommé ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, poste qu’il occupa jusqu’en 2013.

L’ex ministre a été par son engagement, nommé conseiller spécial du président de la République, chargé de l’Agriculture, de la Protection de l’environnement et des Ressources naturelles en mars 2014.

Sabaï Katé créa en 2016, le parti Nouvelle Force Démocratique (NFD) à Banikoara.
Paix à son âme !

Marina HOUENOU (Stag)

20 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




