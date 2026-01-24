samedi, 24 janvier 2026 -

Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8)    

En prélude à l’ouverture de la nouvelle infrastructure marchande

L’ancien marché de Cococodji rasé




Le site de l’ancien marché de Cococodji, dans la commune d’Abomey-Calavi, a été rasé ce samedi 24 janvier 2026. Cette opération est un signal fort à l’endroit des usagers qui devront tous converger vers le nouveau marché moderne.

Le mardi 27 janvier 2026, le nouveau marché moderne de Cococodji selon une programmation de l’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM) sera officiellement ouvert aux usagers. Mais quelques jours avant cette date, le site de l’ancien marché a été rasé. Ce samedi 24 janvier 2026, c’est sous les coups de tractopelle, et autres engins lourds que les boutiques, hangars et autres espaces de vente ont été démolis, faisant de cet ancien site, un véritable champ de gravats. Aucun usager ne devra donc y demeurer après l’inauguration du nouveau marché qui, selon les sources officielles, est érigé sur une superficie de 𝟒 𝐡𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫𝐞𝐬, 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐢𝐧 𝐝’𝐮𝐧 𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝟏𝟎 𝐡𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫𝐞𝐬. Il comprend 𝟏 𝟒𝟓𝟔 é𝐭𝐚𝐥𝐬, 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 é𝐭𝐚𝐥𝐬-𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐬, 𝐚𝐢𝐧𝐬𝐢 𝐪𝐮’𝐮𝐧 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐛𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫𝐢𝐞-𝐩𝐨𝐢𝐬𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞𝐫𝐢𝐞 ; 𝟏𝟕𝟐 𝐛𝐨𝐮𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 ; 𝟏 𝐠𝐚𝐫𝐞 𝐫𝐨𝐮𝐭𝐢è𝐫𝐞 ; 𝟏 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐮𝐱 𝐯𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭𝐬 ; 𝟏 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐦𝐢-𝐠𝐫𝐨𝐬 ; et 𝟐 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐢𝐝𝐞𝐬.
La construction du nouveau marché moderne de Cococodji s’inscrit dans le vaste programme de modernisation des infrastructures marchandes au Bénin. L’objectif visé, est d’améliorer les conditions d’exercice aux acteurs du commerce local longtemps exposés aux intempéries.

F. A. A.

24 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, La Rédaction




