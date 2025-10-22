mercredi, 22 octobre 2025 -

Carnet noir

L’ancien député Boubacar Mamadou Djaouga n’est plus !




Une figure politique s’est éteinte ce mercredi 22 octobre 2025 !

Boubacar Mamadou Djaouga, ancien député à l’Assemblée nationale du Bénin, est décédé ce mercredi 22 octobre 2025 à Cotonou. Il avait 69 ans. Son décès fait suite à une courte maladie.

Docteur vétérinaire de formation, Boubacar Mamadou Djaouga était encore actif dans la fonction publique. Il travaillait au ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche au moment de son décès.

Il avait accédé à l’Assemblée nationale, 6è législature, en siégeant en tant que suppléant d’Adam Boni Tessi, nommé à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).
22 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




