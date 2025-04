L’ancien Président SOGLO descend au marché de Gros d’Abomey-Calavi

Le premier président du renouveau démocratique Son excellence Nicéphore Dieudonné Soglo poursuit sa descente de terrain. Déterminé à constater en personne les réalisations concrètes du gouvernement du Président TALON, le Président SOGLO s’est rendu, dans l’après-midi du lundi 31 mars 2025, au marché de gros en construction à Adjagbo dans la commune d’Abomey-Calavi. Sur les lieux, il a été reçu et guidé par Akanni Akinotcho, ingénieur de conception en génie civil.

Après avoir conduit le Président SOGLO à faire la ronde du site et une inspection minutieuse de ses compartiments, l’ingénieur de conception en génie civil a indiqué à l’ancien président que le marché de gros dispose pour le moment de 8 entrepôts, dont 2 frigorifiques et 6 secs. Un entrepôt a un espace de 9500 m² et dispose de 48 portes de part et d’autre, ce qui fait 96 portes et peut recevoir 96 camions. Chaque entrepôt dispose de deux systèmes de sécurité, notamment le Réseau Alarme Incendie (RIA) et un système pour éteindre le feu sur 30 m, comprenant également 47 extincteurs.

Les portes issues de secours munies d’un système de bar anti-panique qui permet de sortir en cas d’accident et d’incident. Le marché est érigé sur un espace d’environ 48 hectares et est alimenté par la SBEE, mais dispose également de panneaux solaires pour prendre le relais en cas de coupure. Pour le directeur de projet, Igor DE TSANGOU, l’ambition du projet, c’est d’avoir un pôle agroalimentaire sous régional. Ce marché, détaille le directeur du projet, est composé de trois parties. Il s’agit du pôle agroalimentaire, du pôle abattoir qui est en cours de réalisation. La troisième partie concerne les maquis et restaurant ainsi que l’administration qui se chargera de gérer et de coordonner l’ensemble du pôle agroalimentaire.

Après avoir découvert le marché de Gros, le président Nicéphore Dieudonné Soglo a chaleureusement félicité l’équipe de construction et salué l’ingéniosité des initiateurs de ce gigantesque projet qui est magnifique. Il n’a pas manqué d’exprimer ses sentiments de joie. Pour lui, ce marché entre dans tout ce qui concourt au développement du pays et positionne le Bénin. « Tout ça, c’est du bon travail. J’ai visité de nombreux pays comme le Sénégal, le Mali, le Madagascar et tout et j’ai connu de différents types de marchés, de système politique et tout mais on peut dire qu’à 94 ans, je suis heureux de voir qu’à tous les niveaux, des gens ont été formés pour mettre leur qualité à disposition de l’Afrique qui est le berceau de l’humanité. Ça fait vraiment plaisir de découvrir les réalisations de mon pays », a déclaré l’ex président. Cette descente au marché de gros fait suite à la visite du Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC) au cours de la même journée. L’ancien Président SOGLO a déjà eu l’occasion de visiter le mercredi 25 mars dernier la cité de Ouèdo où sont construits les logements de type moderne.

L’unité de transformation de la zone industrielle de Glo Djigbé a également eu l’honneur d’accueillir le Président SOGLO en septembre 2024. Cette tournée qui le conduit sur le terrain est ainsi à sa quatrième étape.

