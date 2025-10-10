L’ananas "Pain de sucre" séduit à l’Expo Osaka 2025

Le public japonais et asiatique a pu découvrir à lors de la Semaine de dégustation organisé du 29 septembre au 4 octobre 2025, dans le cadre de l’Exposition Universelle Osaka 2025, la saveur exceptionnelle de l’ananas Pain de sucre du Bénin. Plusieurs visiteurs et autres curieux ont défilé pendant plusieurs jours au stand du Bénin pour goûter ce fruit d’exception.

La Semaine de dégustation de l’ananas Pain de sucre, organisée par Bénin Tourisme en collaboration avec l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), a mobilisé un monde impressionnant de visiteurs à Osaka. Japonais et autres acteurs du monde asiatique ont découvert la « douceur sucrée et la texture fondante » de ce produit emblématique cultivé sur le plateau d’Allada, dans le sud du Bénin.

L’ananas Pain de sucre selon les services de communication du gouvernement, est reconnu pour sa faible acidité et sa chair juteuse. Il a conquis au cours de la semaine de dégustation, les palais asiatiques, séduisant autant par son goût unique que par sa traçabilité exemplaire.

« Les visages rayonnants des visiteurs témoignaient de l’enthousiasme suscité par cette dégustation : un véritable moment de partage interculturel, porté par les équipes du Pavillon du Bénin », selon un communiqué du gouvernement.

A travers cette semaine de dégustation, le Bénin valorise l’une de ses filières d’excellence et promeut un modèle agricole durable, inclusif et tourné vers l’exportation.

L’ananas Pain de sucre est devenu en 2020, le premier produit agricole béninois à obtenir une Indication Géographique Protégée (IGP), délivrée par l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Il est aujourd’hui l’un des ﬂeurons de la production béninoise.

Depuis plusieurs années, la production nationale d’ananas Pain de sucre enregistre une croissance continue, passant de 472 514 tonnes en 2022 à 477 428 tonnes en 2023, puis à 483 539 tonnes en 2024, avec une prévision de 511 000 tonnes pour 2025. Cette évolution selon le gouvernement, traduit la vitalité du secteur agricole béninois et conﬁrme le rôle de ce fruit emblématique comme vitrine stratégique du dynamisme économique et agricole du Bénin.

Cette reconnaissance internationale renforce la compétitivité du pays sur les marchés asiatiques et européens. De nouveaux partenariats commerciaux et institutionnels témoignent de l’intérêt croissant pour les produits béninois porteurs d’un savoir-faire authentique, d’une qualité premium et d’une singularité reconnue.

F. A. A.

